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Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:48

OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

Okullarda 15 tatil uzatıldı mı sorusu gündemde! 19 Ocak 2024 tarihinde karne alan binlerce öğrenci, sömestr tatilinin tadını çıkarıyor. 5 Şubat 2024 tarihinde yeni dönemin başlaması beklenirken konu hakkında birçok iddia ortaya atıldı. 15 tatilin uzayacağı ve ikinci dönem okulların açılmayacağı iddiası gündem olurken, konu hakkında gerçek ortaya çıktı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiası hakkında son gelişmeler!

OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

15 tatilin uzatıldığı konusu sosyal medya mecralarında konuşulurken, veli ve öğrenciler konu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci dönem okullar açılmayabilir iddiası hakkında gerçek gün yüzüne çıktı. Meğer…

OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 15 TATİL UZATILDI MI?

Konu hakkında sosyal medyada iddialar konuşulmaya devam ederken, asıl sebebinin son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı olduğu ortaya atıldı. Bu iddialar sonucunda ise okulların yeniden online eğitime geçebileceği konuşuluyordu.

Konu hakkında resmi açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi!

İşte, o açıklama,

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OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ AÇIKLADI!

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

DEZENFORMASYON İLE MÜCADELE MERKEZİ NEDİR?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı bünyesinde, yalan haberle mücadeleye yönelik oluşturulan birimdir.

OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TARİHLER BELLİ OLDU!

2024 yılının gelmesiyle birlikte resmi tatil günlerinde öğrenciler okula gitmeyecek. 2024 yılında hafta içine denk gelen tarihler belli oldu. İşte, 2024 resmi tatil günleri;

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

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