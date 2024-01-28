OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, 15 TATİL UZATILDI MI?

Konu hakkında sosyal medyada iddialar konuşulmaya devam ederken, asıl sebebinin son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı olduğu ortaya atıldı. Bu iddialar sonucunda ise okulların yeniden online eğitime geçebileceği konuşuluyordu.

Konu hakkında resmi açıklama, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi!

İşte, o açıklama,