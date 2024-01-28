Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
12:48
OKULLAR AÇILMAYACAK İDDİASI GÜNDEMDE! 15 tatil uzatıldı mı? İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiasında gerçek BELLİ OLDU!
Okullarda 15 tatil uzatıldı mı sorusu gündemde! 19 Ocak 2024 tarihinde karne alan binlerce öğrenci, sömestr tatilinin tadını çıkarıyor. 5 Şubat 2024 tarihinde yeni dönemin başlaması beklenirken konu hakkında birçok iddia ortaya atıldı. 15 tatilin uzayacağı ve ikinci dönem okulların açılmayacağı iddiası gündem olurken, konu hakkında gerçek ortaya çıktı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, İkinci Dönem okullar açılmayacak iddiası hakkında son gelişmeler!