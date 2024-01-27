Giriş Tarihi: 27.01.2024 23:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
23:13
Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB takvimi kapsamında yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler derslere iki haftalık ara verdi. Dönem arası dinlenen öğrenciler ''okullar ne zaman açılacak'' araştırmaya başladı. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı takviminde işaretlendi. Okulların açılış tarihi öncesinde son tatil planları yapılıyor. İşte, okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi...