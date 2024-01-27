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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!
Giriş Tarihi: 27.01.2024 23:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 23:13

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı MEB takvimi kapsamında yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler derslere iki haftalık ara verdi. Dönem arası dinlenen öğrenciler ''okullar ne zaman açılacak'' araştırmaya başladı. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı takviminde işaretlendi. Okulların açılış tarihi öncesinde son tatil planları yapılıyor. İşte, okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

Okullar ne zaman açılacak belli oldu. Son haftayı Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile dersler olmadan sosyal faaliyetler ile geçiren öğrenciler üzerine iki haftalık arayı değerlendiriyor. 22 Ocak itibarıyla tatile başlayan öğrenci ve öğretmenler sınıflara dönmeye hazırlanıyor. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıcı...

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

YARIYIL TATİLİ BAŞLADI!
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili için kapandı.

Yarıyıl tatili resmi takvime göre 22 Ocak itibarıyla başlamış oldu.

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Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB çalışma takvimine göre 2 hafta ara verecek okullar, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

2023-2024 MEB TAKVİMİ

1. Ara Tatil: 13-17 Kasım

15 Tatil: 22 Ocak-5 Şubat

2. Ara Tatil: 8-12 Nisan

Eğitim-Öğretim yılı kapanış: 14 Haziran

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