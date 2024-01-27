Okullar ne zaman açılacak? 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıç tarihi gündemde!

Okullar ne zaman açılacak belli oldu. Son haftayı Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile dersler olmadan sosyal faaliyetler ile geçiren öğrenciler üzerine iki haftalık arayı değerlendiriyor. 22 Ocak itibarıyla tatile başlayan öğrenci ve öğretmenler sınıflara dönmeye hazırlanıyor. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile okullarda ikinci dönem başlangıcı...