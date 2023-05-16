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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:25

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

MEB tarafından okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Pek çok veli, öğretmen ve öğrenci "Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

12 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlamıştı. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrencileri yaz tatili heyecanı sardı. Öğrenci, veli ve öğretmenler yaz tatili tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

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Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
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