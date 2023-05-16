Giriş Tarihi: 16.05.2023 23:25 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 23:25

Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

MEB tarafından okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Pek çok veli, öğretmen ve öğrenci "Yaz tatili ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak?" sorularını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi. Peki Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?