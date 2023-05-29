Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:40

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Haziran ayının da gelmesiyle beraber okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarih merak konusu haline geldi. Milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen yaz tatili planlarını yapmadan önce bu konuyla ilgili olarak "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği gibi yıl ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte karnelerin verileceği o tarih ve merak edilen tüm bu detaylar.