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Haberler Fotohaber Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:40

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Haziran ayının da gelmesiyle beraber okulların kapanacağı ve yaz tatilin başlayacağı tarih merak konusu haline geldi. Milyonlarca veli, öğrenci ve öğretmen yaz tatili planlarını yapmadan önce bu konuyla ilgili olarak "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan bilindiği gibi yıl ilk ara tatil Kasım ayında, 15 tatil yani sömestr Ocak - Şubat aylarında, ikinci ara tatil Nisan ayında gerçekleşmişti. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte karnelerin verileceği o tarih ve merak edilen tüm bu detaylar.

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri MEB tarafından belirlenen tarihte karnelerini alacak ve ortalama üç ay süren yaz tatiline girmiş olacak. MEB takvimine göre yaz tatilinin başlayacağı tarih belli olmuş "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruları yanıt bulmuştu. İşte ilkokul, ortaokul ve liselerde okulların kapanış tarihi.

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

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Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Buna göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak. Böylelikle yaz tatili başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacaktır.

Okullar ne zaman kapanıyor? Gözler 2022-2023 MEB takviminde! Bu yıl okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

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