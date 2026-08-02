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Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!
Giriş Tarihi: 02.08.2026 11:10
Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!
Yaz tatilinin ilerlemesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni dönem çalışma takvimine çevrildi. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi, uyum haftası programı ve dönem içi ara tatil günlerine dair takvim kesinleşti. Peki "Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak?" İşte detaylar...