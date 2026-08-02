Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.