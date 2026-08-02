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Giriş Tarihi: 02.08.2026 11:10

Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

Yaz tatilinin ilerlemesiyle birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gözü Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yeni dönem çalışma takvimine çevrildi. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi, uyum haftası programı ve dönem içi ara tatil günlerine dair takvim kesinleşti. Peki "Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte açılacak?" İşte detaylar...

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Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili sürecinin ilerleyen günlerinde, öğrenciler merakla okulların açılış tarihi sorgulamaya başladı. MEB tarafından yeni eğitim öğretim yılına dair yayımlanan kılavuz; planlarını şekillendirmek isteyen öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yakın takibinde yer aldı.

Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

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Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Mesleki çalışmalar: 1 Eylül 2026 Salı

Uyum eğitimleri: 7-11 Eylül 2026

Okulların açılışı: 14 Eylül 2026 Pazartesi

1. dönem ara tatili: 16-20 Kasım 2026

1. dönem sonu: 22 Ocak 2027 Cuma

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

2. dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. dönem ara tatili: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027 Cuma

Okulların Açılış Tarihi 2026 - 2027 | Okullar ne zaman açılacak? MEB Takvimi Yayımlandı!

2027 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni dönemin, 25 Haziran 2027 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte tamamlanması planlanıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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