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Haberler Fotohaber ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz
Giriş Tarihi: 24.04.2023 19:43 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 19:43

ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı Ömer dizisi her pazartesi Star TV ekranlarında izleyiciyi selamlıyor. Dizinin sevenleri Ömer 14. bölüm izle araştırmasıyla birlikte fenomen diziyi yakından takip etmek istiyor. Yeni bölümde " Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir." Ömer son bölüm izle full ekranı üzerinden Star TV dizisi takip edilebilir. İşte Star TV dizi izle ekranı ile Ömer izle tek parça kesintisiz!

ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Ömer 14. bölüm izle araştırması dizinin takipçileri tarafından pazartesi günü itibariyle yapılmaya başlandı. Son bölümde Ömer ve Süreyya'nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir karar verir ve Erdal'la evlenmek için ilk adımı atmıştı. Siz de Ömer son bölüm izle araştırmasıyla Star TV dizisini canlı veya istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Gamze'nin Erdal ile nişanlanmasına engel olamayan Ömer, bu ilişkiye aracılık ettiği için babasına çok öfkelidir. Reşat ve Tahir ise Ömer'in yeniden Süreyya ile bir araya gelmesi için baskılarını daha da artırırlar. Süreyya ile bir gelecek istemeyen Ömer, durumu konuşmak için Hüsnü'nün yanına gider, fakat Hüsnü onu hiç de iyi karşılamaz.

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ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

Hakan'ın yokluğunda türlü sıkıntılarla boğuşan Nisa, kocasının dönüşüyle daha büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını fark eder. Gamze ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenen Hakan, bu bilgiyi Nisa'ya şantaj yapmak için kullanır. Hakan'ın alkol bağımlılığı ve dengesiz davranışları Nisa'nın işini daha da zorlaştırır.

ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

Ömer'le birlikte olmak isteyen Süreyya son kozunu oynar ve Ömer'le birlikte olduklarını babasına söyler. Duyduklarıyla deliye dönen Hüsnü soluğu Reşat'ın yanında alır. Cemaatin önünde dünürünü rezil eden Hüsnü, Reşat'ı meslekten attırmakla tehdit eder. Artık her şeyi göze alan Ömer, onu Gamze'ye kavuşturacak bir planın hazırlığına girişir. Erdal ile nişanlanarak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiği düşünen Gamze ise Ömer'in onun için hazırladığı bu büyük sürprizden habersizdir.

ÖMER 14. BÖLÜM İZLE FULL || Star TV dizi izle ekranı ile Ömer son bölüm izle tek parça kesintisiz

ÖMER SON BÖLÜM NE OLDU?

Ömer ve Süreyya'nın yakınlaştığını gören Gamze ani bir karar verir ve Erdal'la evlenmek için ilk adımı atar. Bu yakınlaşma Ömer için ise çok daha farklı bir anlama gelmektedir. Ne kadar çabalasa da Süreyya'yı sevemeyeceğini böylece fark eden Ömer, daha fazla dayanamaz ve herkesi karşısına alma pahasına nişanı bozar ve Süreyya'dan ayrılır. Bomba etkisi yaratan bu haber hem Süreyya'nın ailesini hem de Reşat ve Tahir'i çok öfkelendirir.

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