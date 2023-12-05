Ömer 35. bölüm fragmanı izle! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan Ömer dizisi 35. son bölümle yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek isteyenler yoğun olarak Ömer 35. bölüm fragmanı izle şeklinde araştırmalar yapıyor. ÖMER YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı izle linki ve tüm detaylar şöyle; Aşağıda yer alan linkle dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. https://www.startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar ÖMER 34. BÖLÜM ÖZETİ Nevzat'ın sözleriyle içine kurt düşen Gamze, şüphelere kapılsa da Ömer'i Şule ile birlikte çalışma konusunda desteklemeyi sürdürür. Gamze'nin desteğiyle mahcup hisseden Ömer, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu anlayışı ve desteği gösteremediği için ondan özür diler. Hem aile hem de iş sorunlarıyla boğuşan Gamze ise, Tuna'yı ihmal ettiği ve oğluyla arasındaki bağın zayıfladığı gerçeğiyle sert bir şekilde yüzleşir. Evliliği yüzünden çocuklarıyla arası açılan Reşat, bu kararıyla bir anda yalnızlaştığını hissederken, Reşat ve çocuklardan beklediği sevgi ve kabulü görememek Çiçek'i üzer. Boşanmaya direnen Hakan, türlü yolları denemeyi sürdürür. Eda'da bir tuhaflık olduğunu fark eden Şükran ise, meselenin peşine düşer.