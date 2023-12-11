Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
19:22
ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Ömer 36.Bölüm fragmanı izle araştırılıyor. Yayınlanan yeni bölümün ardından haftaya izleyiciyi neler bekliyor merak konusu oldu. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı diziye dahil olan yeni karakter İzzet'in dizideki rolü nasıl seyredecek, gelecek bölümlerde nasıl olacak merak konusu oldu. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Ömer 36. Bölüm fragmanı izle ekranı!