ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Nisa boşanma kararının arkasında durmayı sürdürse de çocuklarının Hakan'a ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmek onu ikilimde bırakır. Çok para kazanmayı ve ünlü olmayı hayal eden Eda ve Emine ise kendilerini büyük bir kumpasın içinde bulurlar.

Ömer ve Gamze'nin ev konusundaki anlaşmazlığı devam ederken, Nevzat, kardeşinin ne kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceği konusunda Gamze'yi bir kez daha uyarır. Şule'nin asıl amacını öğrenmek isteyen Gamze ise, onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı karşıya kalır.