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Haberler Fotohaber ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:22 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 19:22

ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Ömer 36.Bölüm fragmanı izle araştırılıyor. Yayınlanan yeni bölümün ardından haftaya izleyiciyi neler bekliyor merak konusu oldu. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Merve Dizdar, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı diziye dahil olan yeni karakter İzzet'in dizideki rolü nasıl seyredecek, gelecek bölümlerde nasıl olacak merak konusu oldu. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, Ömer 36. Bölüm fragmanı izle ekranı!

ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Ömer yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Diziye dahil olan yeni oyuncu, dizinin seyrini nasıl değiştirecek izleyenler merakla bekliyor. Ömer dizisinde gelecek hafta neler olacak görmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanını arama motorlarında aratıyor. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Ömer 36. bölüm fragmanı izle ekranı!

ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ÖMER 35. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze'nin ev tuttuğunu söylemesi herkesi şaşkınlığa uğratırken, Nilüfer'in getirdiği haber moralleri bozar. Ev konusunda Gamze'nin attığı adımı doğru bulmayan Ömer ona tepki gösterse de oğlu ve ailesi için huzurlu bir yuvanın artık olmazsa olmaz olduğunu düşünen Gamze kararından dönmez.

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ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Nilüfer'in üzülmesine kıyamayan Tahir, Vicdan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için bir kez daha Nurettin'den yardım ister. Oğlunun halinden şüpheye düşen Reşat durumun iç yüzünü anlamaya çalışsa da hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini düşünen Tahir ile yeni bir tartışma yaşarlar. Ancak Tahir, onun için kurulan oyunun farkında değildir.

ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Nisa boşanma kararının arkasında durmayı sürdürse de çocuklarının Hakan'a ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmek onu ikilimde bırakır. Çok para kazanmayı ve ünlü olmayı hayal eden Eda ve Emine ise kendilerini büyük bir kumpasın içinde bulurlar.

Ömer ve Gamze'nin ev konusundaki anlaşmazlığı devam ederken, Nevzat, kardeşinin ne kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceği konusunda Gamze'yi bir kez daha uyarır. Şule'nin asıl amacını öğrenmek isteyen Gamze ise, onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı karşıya kalır.

ÖMER 36. BÖLM FRAGMANI || Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

ÖMER 36. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Aşağıda yer alan linkten, Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar

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