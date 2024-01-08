Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
18:01
ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! "Yeni bölümde neler olacak?" Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!
Ömer 38. bölüm heyecanla bekleniyor! Yeni bölüm fragmanının yayınlanamasıyla, 38. bölüm için gün sayan izleyici kitlesi 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında Ömer dizisi ile buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla sezonda izlenmeye devam eden dizinin yeni bölümüne Gamze'nin hamileliği olay olacak. Bu haberi Gamze Ömer'le paylaşacak mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Ömer 38. bölüm canlı izleme ekranı!