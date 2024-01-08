Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! "Yeni bölümde neler olacak?" Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 18:01 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 18:01

ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! "Yeni bölümde neler olacak?" Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

Ömer 38. bölüm heyecanla bekleniyor! Yeni bölüm fragmanının yayınlanamasıyla, 38. bölüm için gün sayan izleyici kitlesi 8 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Star Tv ekranlarında Ömer dizisi ile buluşacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla sezonda izlenmeye devam eden dizinin yeni bölümüne Gamze'nin hamileliği olay olacak. Bu haberi Gamze Ömer'le paylaşacak mı? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Ömer 38. bölüm canlı izleme ekranı!

ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! Yeni bölümde neler olacak? Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

Ömer 38. bölüm ile bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Eda'nın başına gelenleri öğrenen Tahir'in yapacakları bu bölüme damga vuracak. Merakla beklenen yeni bölüm için izleyiciler geri sayıma başladı. Başarılı oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla sevenlerin izlemeye devam ettiği dizinin yeni bölümde neler olacak? İşte, Ömer 38. bölüm canlı izleme ekranı...

ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! Yeni bölümde neler olacak? Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

ÖMER SON BÖLÜM İZLE

8 Ocak 2024 Pazartesi tarihli Ömer dizisi yeni bölümü canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

www.startv.com.tr/canli-yayin

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! Yeni bölümde neler olacak? Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

ÖMER 38. BÖLÜM KONUSU

Eda'nın başına gelenleri öğrenen Tahir, yaşananları söylemedikleri için Ömer'e ve Reşat'a öfke kusarak kızını alıp götürür. Emine ve Yaman'ın kaçırılması Ömer ve Reşat'ın tehlikeye atılmasına neden olur.

ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! Yeni bölümde neler olacak? Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

Büyük sorunların ortasında kalan Gamze, beklenmedik hamileliğin getirdiği duygusal yükün ve stresin altında ezilirken bu haberi Ömer ile paylaşmak için doğru zamanı beklemektedir.


ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! Yeni bölümde neler olacak? Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

Kızının başına gelenlerden dolayı Şükran'ı suçlayan Tahir, ona ve Eda'ya büyük bir baskı uygularken, Vicdan ve Nilüfer de bu baskıdan payına düşeni alır. Bu duruma son vermek isteyen Reşat ise oğlundan beklemediği kadar sert bir karşılık görür.

SON DAKİKA