ÖMER 38. BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR! "Yeni bölümde neler olacak?" Star TV ile Ömer 38. bölüm canlı izle ekranı!

Kızının başına gelenlerden dolayı Şükran'ı suçlayan Tahir, ona ve Eda'ya büyük bir baskı uygularken, Vicdan ve Nilüfer de bu baskıdan payına düşeni alır. Bu duruma son vermek isteyen Reşat ise oğlundan beklemediği kadar sert bir karşılık görür.