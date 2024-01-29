Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
23:40
Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!
Ömer 42. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Star TV ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan dizi son olarak 41. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı yer aldığı projenin son bölümünde Yaman'ın cenaze sahneleri geceye damga vurmuştu. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Ömer yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...