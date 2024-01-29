Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

ÖMER SON BÖLÜM KONUSU

Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Gamze, yara almadan kurtulsa da Yaman ölümcül bir bıçak darbesi alır. Tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybeden Yaman'ın ölümü başta Zerrin ve Emine olmak üzere herkesi büyük bir yasa boğar.