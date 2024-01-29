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Haberler Fotohaber Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 23:40

Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ömer 42. Bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Star TV ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan dizi son olarak 41. bölümü ile ekrana gelmişti. Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı yer aldığı projenin son bölümünde Yaman'ın cenaze sahneleri geceye damga vurmuştu. Peki, Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Ömer yeni bölüm fragmanına dair tüm merak edilenler...

Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümde yaşanan heyecan dolu kapanışın ardından merak edilmeye başladı. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın başrollerini paylaştığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Ömer yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Ömer 42. Bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler…

Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

ÖMER DİZİ İZLE

29 Ocak 2024 Pazartesi günü ekrana gelen 41. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ÖMER 41. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

ÖMER SON BÖLÜM KONUSU

Büyük bir tehlikenin ortasında kalan Gamze, yara almadan kurtulsa da Yaman ölümcül bir bıçak darbesi alır. Tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybeden Yaman'ın ölümü başta Zerrin ve Emine olmak üzere herkesi büyük bir yasa boğar.

Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

Hissettiği sancıyla birlikte apar topar doktora giden Gamze, hamileliğin kendi hayatı için büyük bir risk oluşturduğunu öğrenir fakat bu gerçeği Ömer'den saklamaya karar verir.

Ömer 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı gündemde!

Büyük bir suçluluk hisseden Eda zor zamanlar geçirirken, kızına destek olmaya çalışan Şükran, Tahir'den onu çok sarsan bir karşılık görür.

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