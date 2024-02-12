Ömer 43. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 12.02.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
19:51
Ömer, Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 43. Bölümü ile 12 Şubat Pazartesi akşamı yayında olacak. Ömer, Gamze'yi içine düştüğü büyük tehlikeden son anda kurtarırken bir yandan da Gamze'nin söylediği yalanın ortaya çıkmasıyla kandırılmış hissedecek ve öfkeye kapılacak. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 12 Şubat 2024 Star TV ile Ömer 43. bölüm izle ekranı!