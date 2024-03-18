Giriş Tarihi: 18.03.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
19:52
Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle
Ömer, Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 48. Bölümü ile 18 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümde bu hafta boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 18 Mart 2024 Star TV ile Ömer 48. bölüm izle ekranı!