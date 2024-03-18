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Haberler Fotohaber Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.03.2024 19:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 19:52

Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Ömer, Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 48. Bölümü ile 18 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan bölümde bu hafta boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 18 Mart 2024 Star TV ile Ömer 48. bölüm izle ekranı!

Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Ömer bu hafta izleyenleri şaşırtacak yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Gamze ver Ömer arasında ipler iyice gerilirken, boşanma celbinin gelişi Ömer'i derinden etkiliyor. Heyecanın dorukta olduğu yeni bölümde neler olacak sorusu 48. Bölüm ile yanıt bulacak. İşte, Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle!

Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

ÖMER 48. BÖLÜM İZLE!

18 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen Ömer dizisinin yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/bolumler

https://www.youtube.com/@OmerDiziResmi/videos

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Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

ÖMER 48. BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur fakat boşanmaktan başka çarelerinin kalmadığına inanıyordur.

Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Nurhayat'ı Samet'in eşi olarak bir anda karşısında görmek Reşat'ı sarsarken ikisi arasında geçmişte yaşanan ve kaderlerini değiştiren bazı sırlar ortaya çıkar. Boşanma davası açtığı için herkes tarafından eleştirilen ve soğuk davranılan Gamze'ye, ihtiyaç duyduğu destek Tahir'den gelir.

Ömer 48. Bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Ömer son bölüm izle

Geçmişteki hatalarını sünger çekmek isteyen Tahir, lokantanın işleri için büyük çaba gösterir. Nisa ise gizemli aşığından gelen notları heyecanla bekler. Reşat, Samet'e dair önemli bir sıkıntıyı öğrenirken Çiçek onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı kaşıya kalır. Boşanmayı istemeseler de başka bir çıkar yol bulamayan Gamze ile Ömer, buruk bir vedanın kıyısındadır.

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