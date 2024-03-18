Giriş Tarihi: 18.03.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
23:43
Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Ömer son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Haftaya heyecanlı bir başlangıç yapan dizide, gelecek hafta da neler olacağının ipuçları yeni bölüm fragmanı ile belli oluyor. Gamze ver Ömer arasında ipler iyice gerildiği son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Ömer 49. Bölüm fragmanı izle!