Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur fakat boşanmaktan başka çarelerinin kalmadığına inanıyordur.