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Haberler Fotohaber Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 23:43

Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyicisi ile buluşan Ömer son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Haftaya heyecanlı bir başlangıç yapan dizide, gelecek hafta da neler olacağının ipuçları yeni bölüm fragmanı ile belli oluyor. Gamze ver Ömer arasında ipler iyice gerildiği son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Ömer 49. Bölüm fragmanı izle!

Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ömer son bölümü ile ekranlara geldi. İzleyenlerin yakından takip ettiği dizide yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Heyecanlı bir yeni bölüm ile izleyenleri ekran başına getiren dizide, yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu son bölümün ardından yanıt arıyor. Peki, Ömer 49. Bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÖMER 49. BÖLÜM FRAGMANI

18 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen Ömer dizisinin son bölümünün ardından, yayınlanması halinde yeni bölümünü aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/omer/fragmanlar

https://www.youtube.com/@OmerDiziResmi/videos

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Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma celbinin gelişi Ömer ve diğer herkes için şok etkisi yaratır. Bu haberi böyle bir şekilde öğrenmek Ömer'i çok derinden üzerken Gamze de bu kötü zamanlamadan mutsuzdur fakat boşanmaktan başka çarelerinin kalmadığına inanıyordur.

Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Nurhayat'ı Samet'in eşi olarak bir anda karşısında görmek Reşat'ı sarsarken ikisi arasında geçmişte yaşanan ve kaderlerini değiştiren bazı sırlar ortaya çıkar. Boşanma davası açtığı için herkes tarafından eleştirilen ve soğuk davranılan Gamze'ye, ihtiyaç duyduğu destek Tahir'den gelir.

Ömer 49. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV Ömer yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Geçmişteki hatalarını sünger çekmek isteyen Tahir, lokantanın işleri için büyük çaba gösterir. Nisa ise gizemli aşığından gelen notları heyecanla bekler. Reşat, Samet'e dair önemli bir sıkıntıyı öğrenirken Çiçek onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı kaşıya kalır. Boşanmayı istemeseler de başka bir çıkar yol bulamayan Gamze ile Ömer, buruk bir vedanın kıyısındadır.

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