ÖMER 53. BÖLÜM İZLE! Ömer son bölüm full HD izle Star TV dizi ekranında

Gamze'nin kaçırıldığı haberi bomba gibi düşerken, Ömer onu kurtarmak için çareler aramaya başlar. Tayfun'un ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu öğrenmekse, herkesin kaygısını daha da artırır. Bir yandan da annesinin başına gelenleri Tuna'dan saklamak için büyük çaba gösterirler.