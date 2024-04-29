Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:51
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
19:51
ÖMER 53. BÖLÜM İZLE! Ömer son bölüm full HD izle Star TV dizi ekranında
Ömer, Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı dizide izleyiciler neler olacak merakla bekliyor. Sevilen dizi 53. Bölümü ile 29 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Gamze'nin kaçırıldığı haberi bomba gibi düşerken, Ömer onu kurtarmak için çareler arar. Tayfun'un ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu öğrenmekse, herkesin kaygısını daha da artırır. Peki, yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor. İşte, 29 Nisan 2024 Star TV ile Ömer 53. bölüm izle ekranı!