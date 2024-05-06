Giriş Tarihi: 06.05.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
17:59
On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA! 6 Mayıs kazanan numaralar ile On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 6 Mayıs kontrol ediliyor. Birçok kişinin şansını denediği on numara çekilişinde haftanın ilk çekilişi bugün noter huzurunda yapılıyor. Canlı yayında küre içerisindeki 80 top içinden 22 top çekiliyor ve şanslı numaralar ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları MP TV canlı izle ekranı ile 20.00'da yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte 6 Mayıs 2024 Pazartesi On Numara Milli Piyango sonuç sorgulama sayfası...