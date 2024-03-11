Giriş Tarihi: 11.03.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
20:57
On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA
On Numara sonuçları 11 Mart 2024 Pazartesi çekilişi ardından erişime açıldı. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen şans oyununun ilki bu akşam oynandı. 288,5 Bin TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralayan 22 şanslı rakam için geri sayım sona erdi. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtıldı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...