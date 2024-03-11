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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA
Giriş Tarihi: 11.03.2024 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 20:57

On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

On Numara sonuçları 11 Mart 2024 Pazartesi çekilişi ardından erişime açıldı. Milli Piyango Online tarafından Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftada iki gün düzenlenen şans oyununun ilki bu akşam oynandı. 288,5 Bin TL'lik büyük ikramiyenin kapısını aralayan 22 şanslı rakam için geri sayım sona erdi. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtıldı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 11 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

11 Mart 2024 Pazartesi tarihli çekiliş sonuçları için geri sayım son buldu. Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama ekranı bilet sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranı üzerinden tek tek açıklandı. 288 bin TL'lik ikramiyenin ardında gizli olduğu numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 11 Mart 2024 On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, On Numara çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

11 MART 2024 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ilk On Numara çekilişi, 11 Mart 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirildi.

On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinde ve sabah.com.tr'de yerini alıyor. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ I CANLI

On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

On Numara sonuçları 11 Mart Pazartesi çekilişi AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları TIKLA-SORGULA

SEN SEÇ!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

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