Giriş Tarihi: 19.06.2023 20:15 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 20:15

On Numara sonuçları, her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilmeye devam ediliyor. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden oynayanlar şanslı numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.