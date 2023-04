Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:51 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:51

ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULA 28 NİSAN 2023: Milli Piyango TV ile bugün On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin sonuncusu bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından icra edilen çekiliş Pazartesi ve Cuma günleri yapılmakta. Devreden büyük ikramiye 1.756.105 TL olarak bildirildi. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçları 28 Nisan 2023, çekiliş bittikten sonra sabah.com.tr'den öğrenilebilir. Bugün On Numara sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor. İşte On numara sonuçları bilet sorgulama ekranı