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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası
Giriş Tarihi: 26.02.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 18:56

On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

Milli Piyango Online On Numara sorgulama 26 Şubat Pazartesi gündemdeki yerini aldı. Tam 22 numaranın ardında gizlenen büyük ikramiye 923 bini aşmış durumda. Bilet sahipleri, MP TV canlı yayın ile takip ettikleri çekilişte ekrana yansıyan numaraları kontrol ediyor. Bu noktada https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara linki yakın mercek altına alındı. İşte, bugün çekilen On Numara sonuçları MPİ bilet sorgulaması...

On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma gerçekleşen On Numara sonuçları sorgulama işlemleri şans oyunu severlerin radarına girdi. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ilgililere canlı olarak sunuluyor. MPİ bilet sorgulama üzerinden takip edilen kazandıran numaralar ile ikramiye miktarları gündemde. Peki; 26 Şubat On Numara çekilişi açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? İşte, detaylar...

On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 26 ŞUBAT

On Numara çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor. Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı. 26 Şubat Pazartesi çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor.

İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

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On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

On Numara sonuçları 26 Şubat Pazartesi çekilişi canlı yayın! Milli Piyango Online On Numara sorgulama MPİ sayfası

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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