Giriş Tarihi: 05.05.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 18:55

On Numara sonuçları 5 Mayıs 2023 Milli Piyango Online canlı çekiliş izle ekranı ile bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Cuma çekilişi araştırılıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen şans oyununda 22 numara arkasında 297 bin TL bulunuyor. On Numara sorgulama ekranı yayında. MPİ bilet sorgulama ile sonuçlar son dakika duyuruluyor. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, ne kadar devretti? İşte, çekiliş sonuçları…