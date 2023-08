Giriş Tarihi: 07.08.2023 19:20 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 19:21

Milli Piyango Online On Numara sonucu 7 Ağustos 2023 Pazartesi çekilişi ile gündemdeki yerini aldı. MP TV canlı izle ekranı takip ediliyor. 702 bin TL'yi aşan büyük ikramiye 22 şanslı numaranın ardında gizli. On Numara sonuçlar sorgulama ekranı ile biletler sorgulanıyor. Şans oyunu severler her hafta çekilişleri takip etmeye devam ediyor. Kazandıran numaralar için heyecan dorukta. İşte, On Numara sonucu sorgulama MPİ ekranı…