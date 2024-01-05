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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 05.01.2024 20:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 20:10

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları 5 Ocak günü yapılacak MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı yayınında çekilen kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler yoğun olarak On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor. 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

On Numara sonuçları, her hafta Cuma günleri olduğu gibi bugün de yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalar yapıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI | 5 OCAK

Milli Piyango Online ile 5 Ocak On Numara sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

Milli Piyango Online 5 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
On Numara sonuçları BELLİ OLDU! MPİ ile 5 Ocak On Numara sonuçları sorgulama sayfası

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
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