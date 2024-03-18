Giriş Tarihi: 18.03.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
20:02
On Numara sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! İşte, 18 Mart 2024 MPİ Milli Piyango On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 18 Mart çekiliş sonuçları gündemde. Haftada iki defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. İşte, 18 Mart Pazartesi On Numara sonuçları…