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On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:55
On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama
19 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez yapılan çekilişte şanslı numaralar, canlı yayın sonrasında Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak. Katılımcılar, sonuçlara ve bilet sorgulama işlemlerine resmi kanallar aracılığıyla ulaşabilecek.