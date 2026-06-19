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Haberler Fotohaber On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:55

On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

19 Haziran 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Haftada iki kez yapılan çekilişte şanslı numaralar, canlı yayın sonrasında Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak. Katılımcılar, sonuçlara ve bilet sorgulama işlemlerine resmi kanallar aracılığıyla ulaşabilecek.

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On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

19 Haziran 2026 Cuma akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekilişinin ardından kazanan sayılar açıklandı. Haftada iki kez düzenlenen çekilişin sonuçları, Milli Piyango İdaresi ve Milli Piyango Online üzerinden erişime sunuldu. Katılımcılar, sonuçları resmi internet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla kolayca görüntüleyebiliyor.

On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

19 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Haziran 2026 Cuma günü On Numara çekilişinde gözler sonuçlarda. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA SONUÇLARI CANLI İZLEME EKRANI

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ Online ile 19 Haziran On Numara sonuçları sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ON NUMARA

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