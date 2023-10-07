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Haberler Fotohaber ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 07.10.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 06:20

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün (6 Ekim) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunun sonuçlarını sorgulamak isteyenler yoğun olarak 6 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

On Numara sonuçları her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla çekilerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. Bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak 6 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA

Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
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ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango Online 6 Ekim On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

3.2 İkramiye dağılım oranı, toplam cironun %40'ına eşittir.

İkramiye havuzu aşağıdaki yüzdelere bölünmüştür:

  • İkramiye havuzunun %15'i birinci kategori kazananlarına
  • İkramiye havuzunun %8'i ikinci kategori kazananlarına;
  • İkramiye havuzunun %10'u, üçüncü kategori kazananlarına;
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