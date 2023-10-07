ON NUMARA SONUÇLARI TIKLA-SORGULA | Milli Piyango Online ile 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün (6 Ekim) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 22 şanslı numaradan 10 tanesini doğru bilenlerin büyük ikramiye kazanacağı oyunun sonuçlarını sorgulamak isteyenler yoğun olarak 6 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 6 Ekim On Numara sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.