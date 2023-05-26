On Numara sonuçları SORGULA | MPİ ile 26 Mayıs On Numara sonuçları BELLİ OLDU! İşte günün kazandıran numaraları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün (26 Mayıs 2023 Cuma) bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edilecek. Oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayanlar şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyerek 26 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (26 MAYIS)

MPİ On Numara sonuçları ve günün kazandıran numaraları şöyle;