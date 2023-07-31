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Haberler Fotohaber ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 31.07.2023 20:10 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 20:11

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları, her hafta yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen oyunu bugün Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı detayları ve tüm bilgiler.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen On Numara sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduranlar yoğun olarak 31 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Temmuz On Numara sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online 31 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
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ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NEDİR?

  • On Numara, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü madde hükümlerine göre belirlenir.
  • Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada iki olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Pazartesi ve Cuma günleri yapılmaktadır.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
  • Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.
  • Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.
  • Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur. Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

3. KAZANAN KATEGORİLER VE İKRAMİYE DAĞILIMI

Kazanan ikramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

  • Birinci kategori olan "10 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 10'nu içeren kombinasyonlardır;
  • İkinci kategori olan "9 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 9'unu içeren kombinasyonlardır;
  • Üçüncü kategori olan "8 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 8'ini içeren kombinasyonlardır;
  • Dördüncü kategori olan "7 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 7'sini içeren kombinasyonlardır;
  • Beşinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından 6'sını içeren kombinasyonlardır;
  • Altıncı kategori olan "0 bilen - hiç bilmeyen", kazanan kombinasyonun 22 rakamından hiçbirini içermeyen kombinasyonlardır.
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