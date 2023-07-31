ON NUMARA SONUÇLARI SORGULA | MPİ ile 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

On Numara sonuçları, her hafta yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen oyunu bugün Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla oynayanlar yoğun olarak On Numara sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 31 Temmuz AFAD On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları sorgulama ekranı detayları ve tüm bilgiler.