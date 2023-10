Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:50

On Numara sonuçları sorgulama 27 EKİM 2023 TIKLA-ÖĞREN! MPİ Milli Piyango On Numara sonucu bilet sorgulama ekranı

On Numara çekiliş sonuçları 27 Ekim 2023 gündemdeki yerini aldı. Haftada iki defa yapılan On Numara çekilişinin ikincisi bugün www.millipiyangoonline.com adresinde noter huzurunda yapılacak. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. On Numara sonuçları çekilişi canlı izle ekranı Milli Piyango üzerinde yayında. Pazartesi ve cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda çekilişin bilet sorgulaması gerçekleşiyor. İşte, On Numara sonucu sorgulama ekranı…