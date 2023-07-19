Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Bünyesinde; 20 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 21 uygulama araştırma merkezi, rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 1 gözlemevi ve 1 enstitü birimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
170+5
170+5
|164
164
175
175
|11.774
10.307
9.550
9.389
|509,51172
454,33111
510,94892
492,47665
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.125
12.009
11.400
11.548
|505,38045
449,85397
507,26335
486,75473
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
100+3
100+3
|113
113
103
103
|30.597
26.170
24.800
22.314
|481,49605
423,44373
486,64465
463,72547
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|60.493
71.841
79.500
93.094
|445,63753
368,81115
421,42240
367,24671
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|75.098
72.924
65.500
77.265
|429,73611
367,72616
437,36645
384,69712
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|75.285
71.714
68.400
79.110
|429,53802
368,93867
434,10945
382,52421
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|81.515
73.364
79.800
90.158
|423,28274
367,29232
421,12309
370,35668
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|84.545
69.973
56.400
55.998
|420,15517
370,65014
447,85385
411,49973
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|112.176
126.802
121.000
122.970
|394,67913
322,58086
378,93596
340,35527
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|112.842
133.091
135.000
146.442
|394,13177
318,28764
367,58669
323,61955
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
100+3
100+3
|123
113
103
103
|124.251
120.124
119.000
126.377
|384,75228
327,33789
381,33629
337,76343
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|162.238
171.881
155.000
150.246
|358,05470
295,62215
352,31281
321,13706
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|170.142
152.702
124.000
99.549
|353,41120
306,10594
376,81662
360,95843
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|171.383
176.018
201.000
224.698
|352,65462
293,50683
324,23007
284,75051
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|186.926
157.147
130.000
108.989
|344,02488
303,59805
371,42329
352,15157
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
75+2
70+2
70+2
|88
77
72
72
|207.886
202.372
205.000
215.176
|333,48694
281,17821
322,08863
288,52237
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|215.894
251.161
260.000
279.027
|329,76951
262,47539
297,74243
266,47530
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|228.469
223.178
221.000
251.161
|324,22439
272,63060
314,45008
275,24463
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|236.493
—
—
—
|320,84329
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
13
5
|265.703
294.004
Dolmadı
Dolmadı
|309,53692
249,49146
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|266.360
273.423
229.000
208.706
|309,29561
255,44034
310,44953
291,18274
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|267.368
317.449
303.000
327.358
|308,92569
243,25003
282,12020
253,67834
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|273.433
327.308
306.000
306.778
|306,78299
240,79827
281,10384
258,80310
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Odyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|273.604
303.715
174.000
—
|306,72106
246,83308
339,78585
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|9
12
43
52
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.620
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,62957
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|8
3
4
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
15
15
12
|294.394
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|299,71536
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
20+1
|29
19
31
21
|Dolmadı
Dolmadı
289.000
296.806
|Dolmadı
Dolmadı
286,66042
261,45447
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
70+2
70+2
|29
22
34
69
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|319.951
375.584
408.000
458.739
|291,87563
227,70149
253,68664
226,74866
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|320.735
313.711
320.000
323.167
|291,64719
244,19746
276,67094
254,69855
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|323.737
365.669
365.000
401.796
|290,79238
231,35230
263,99584
238,06667
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ortez ve Protez
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|341.095
330.647
331.000
—
|285,93290
239,98853
273,15568
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
25+1
25+1
|31
31
26
26
|358.466
378.234
366.000
367.635
|281,35093
226,32862
263,80383
244,75813
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
3
21
21
|409.435
Dolmadı
442.000
463.585
|269,61641
Dolmadı
246,57295
225,21987
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
20
41
41
|432.982
Dolmadı
374.000
338.907
|264,83368
Dolmadı
261,70151
250,98618
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
27
36
36
|435.364
Dolmadı
396.000
395.220
|264,36343
Dolmadı
256,30127
239,27884
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
11
21
21
|443.796
Dolmadı
395.000
394.775
|262,75256
Dolmadı
256,68186
239,36148
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
7
36
36
|488.882
Dolmadı
447.000
470.288
|254,91667
Dolmadı
245,46185
222,27957
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
1
21
4
|545.294
Dolmadı
522.000
Dolmadı
|246,63932
Dolmadı
232,35532
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
5
21
19
|555.120
Dolmadı
500.000
Dolmadı
|245,31377
Dolmadı
235,84770
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
13
|571.487
Dolmadı
533.000
Dolmadı
|243,19780
Dolmadı
230,74323
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Çarşamba) (4 Yıllık)
|EA
|130+4
130+4
110+3
100+3
|134
134
113
103
|36.180
38.555
19.800
31.122
|413,34739
357,53965
416,27739
394,34605
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|74.363
74.956
44.400
47.582
|390,97407
332,81086
394,03730
380,05668
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|95.445
89.072
88.800
97.154
|380,87342
325,45984
369,54608
349,56029
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|111.495
95.158
64.900
70.565
|373,81907
322,54776
381,85880
364,37472
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|249.194
—
—
—
|330,11722
—
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|305.699
280.402
220.000
193.495
|317,93814
267,12459
318,85975
311,70963
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|317.565
333.158
274.000
258.058
|315,63088
257,55401
304,13742
294,41986
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|346.939
397.169
363.000
362.727
|310,25162
247,62685
284,41828
273,46459
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|348.529
391.621
371.000
376.599
|309,97814
248,44345
282,89692
271,14089
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|392.716
405.594
346.000
320.917
|302,63848
246,42692
288,04596
281,05657
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|417.316
482.697
496.000
511.940
|298,89649
236,35606
262,01900
252,02763
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|426.758
422.701
326.000
314.611
|297,51289
244,06719
292,22834
282,29567
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|476.369
463.079
442.000
491.164
|290,57369
238,80527
270,33526
254,64036
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|484.194
536.964
492.000
499.957
|289,56283
229,07702
262,48742
253,52502
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
4
31
31
|797.515
Dolmadı
747.000
744.933
|256,70570
Dolmadı
231,43513
227,28274
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
16
52
52
|813.243
Dolmadı
654.000
650.313
|255,34902
Dolmadı
241,39318
236,84476
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
13
52
48
|889.966
Dolmadı
891.000
Dolmadı
|249,01193
Dolmadı
218,44812
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra İşletme Fakültesi
|Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
—
41
30
|1.060.699
Dolmadı
974.000
Dolmadı
|236,01186
Dolmadı
208,00105
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
65+2
|62
62
62
67
|14.795
12.789
11.400
12.249
|428,34895
399,04289
417,13556
410,60016
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|39.788
37.812
35.500
36.760
|356,56360
317,59235
332,28860
324,38005
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|53.462
50.058
43.100
43.272
|321,97845
279,76025
308,08740
304,76840
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|55.105
49.367
48.200
48.133
|317,86841
281,79244
292,30803
290,57035
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu
|Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|69.670
67.134
—
—
|283,54109
232,90682
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|12.815
8.943
10.900
12.518
|414,02293
377,47962
402,94191
404,17372
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|18.320
17.245
16.800
18.077
|405,42124
360,75128
391,81736
395,34166
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet) Eğitim Fakültesi
| Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|28.099
20.283
16.900
19.541
|394,33228
356,36992
391,67225
393,39311
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|64.698
58.855
43.200
57.120
|369,08771
323,74967
363,49849
362,55786
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|142.563
114.381
74.000
69.810
|340,30714
299,83688
344,93891
355,81678
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|156.003
167.202
121.000
108.143
|336,61600
284,33086
325,86236
339,97331
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|171.942
184.580
138.000
134.370
|332,61640
280,04799
320,06007
331,43405
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|224.667
261.023
172.000
190.529
|321,19143
264,34074
310,55706
316,43561
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|292.121
318.061
—
—
|309,33298
254,73234
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|296.567
315.649
212.000
213.004
|308,62002
255,10558
300,70358
311,31589
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
125+4
150+4
150+4
|129
129
154
154
|305.070
259.604
153.000
140.170
|307,25627
264,59659
315,60952
329,65847
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|351.316
340.241
256.000
242.649
|300,37163
251,34650
291,06228
305,11861
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|459.464
543.545
—
—
|286,25252
221,17673
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|490.041
462.088
352.000
313.269
|282,63711
234,90502
273,42982
291,93593
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|492.785
544.160
396.000
393.287
|282,32183
220,98364
266,16776
278,99888
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|495.316
525.991
—
—
|282,01888
225,41799
—
—
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|553.745
516.078
452.000
410.957
|275,55405
227,24490
257,41875
276,32802
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|748.248
524.855
411.000
376.347
|256,34354
225,63585
263,67955
281,57713
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|362,75749
307,10379
|328.181
321.328
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|359,03574
312,58302
|346.231
294.862
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|343,35638
293,46383
|434.725
398.860
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|343,05356
279,26109
|436.550
500.685
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|70+2
60+2
|72
62
|338,13947
297,11248
|468.550
376.352
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|331,13698
270,03870
|517.917
580.381
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|330,35655
282,53540
|523.625
475.025
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|328,59078
275,66533
|536.852
530.346
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|323,17198
264,76446
|579.718
630.947
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|321,57628
276,32570
|592.934
524.844
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|320,42801
273,04681
|602.646
553.247
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|319,46413
268,91411
|611.027
590.721
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|316,14719
268,43895
|640.420
595.260
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|315,87034
267,25793
|642.956
606.557
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|315,57409
266,65803
|645.676
612.294
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|59+2
50+2
|61
52
|313,60270
257,27047
|663.813
709.719
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|310,99225
258,28416
|688.181
698.489
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|310,22921
262,25175
|695.420
656.462
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|309,35478
256,56497
|703.957
717.579
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|307,64395
251,78883
|720.832
772.711
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|305,87025
249,16281
|738.751
803.603
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,08495
256,09370
|757.247
722.815
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|301,32613
255,93444
|786.594
724.682
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|59+2
50+2
|61
52
|299,53188
250,54119
|805.761
787.383
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|296,69931
242,71828
|836.679
880.052
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|292,67680
237,84681
|882.953
936.525
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|290,26663
238,31097
|911.696
931.173
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|286,58686
227,60681
|956.520
1.061.755
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|284,48496
232,94534
|983.250
994.870
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|284,40058
230,12630
|984.332
1.029.662
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|284,18825
241,62778
|987.056
892.683
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|281,14816
224,15239
|1.026.729
1.107.403
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|280,30847
232,18155
|1.038.067
1.004.186
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|280,11065
229,16578
|1.040.578
1.041.745
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,08316
229,74978
|1.040.962
1.034.474
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|279,42899
228,04624
|1.049.827
1.056.077
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|277,86452
226,32313
|1.071.069
1.078.516
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|274,75513
221,10729
|1.114.147
1.148.538
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,82067
227,07226
|1.142.013
1.068.760
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|271,54432
224,63465
|1.160.460
1.100.981
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|268,94627
218,28414
|1.198.987
1.186.326
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|266,36661
218,43321
|1.238.200
1.184.334
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|266,23435
215,33931
|1.240.266
1.225.743
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|265,44249
210,70793
|1.252.394
1.290.826
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,58799
217,68072
|1.265.673
1.194.342
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|263,36734
211,41173
|1.284.914
1.280.627
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|263,14613
212,02384
|1.288.397
1.271.866
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|262,13273
211,38626
|1.304.657
1.280.966
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|52+2
40+1
|54
41
|261,70360
212,97460
|1.311.574
1.258.602
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Bitki Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|261,59437
207,18828
|1.313.398
1.343.135
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|260,12883
203,29760
|1.337.310
1.402.571
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,85431
219,41526
|1.341.814
1.171.191
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|41+2
30+1
|43
31
|259,50476
207,06906
|1.347.574
1.344.902
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|259,24183
212,86749
|1.351.993
1.260.109
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
60+2
|82
62
|258,72548
201,61668
|1.360.518
1.428.390
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|258,65961
209,86076
|1.361.544
1.303.208
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Medya ve İletişim
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|257,34760
197,14388
|1.383.670
1.496.266
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|255,77951
196,24359
|1.410.414
1.508.940
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,41097
195,14961
|1.416.851
1.523.767
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|253,93082
206,68502
|1.442.343
1.350.763
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|252,74800
199,87179
|1.463.203
1.455.235
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|250,06907
193,46345
|1.511.534
1.545.436
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|248,91114
191,52553
|1.532.707
1.567.109
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|245,79820
191,66038
|1.591.476
1.565.811
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
17
|244,90840
Dolmadı
|1.608.668
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
|Posta Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|244,44047
186,43328
|1.617.695
1.604.696
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu
|Seracılık
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|244,34106
190,03812
|1.619.623
1.581.385
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
30+1
|41
29
|243,81798
Dolmadı
|1.629.932
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
39
|243,58219
Dolmadı
|1.634.510
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|242,87210
173,89007
|1.648.321
1.624.075
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
55
|239,35738
Dolmadı
|1.718.790
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
49
|239,12993
Dolmadı
|1.723.443
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
56
|239,05331
Dolmadı
|1.724.987
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
25
|236,09335
Dolmadı
|1.787.050
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
27
|235,38416
Dolmadı
|1.802.167
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
12
|234,15771
Dolmadı
|1.828.617
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
70
|233,10564
Dolmadı
|1.851.442
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
19
|232,28494
Dolmadı
|1.869.611
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
26
|231,72707
Dolmadı
|1.882.024
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu
|Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
49
|231,68772
Dolmadı
|1.882.885
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
10
|231,56180
Dolmadı
|1.885.669
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
21
|231,23211
Dolmadı
|1.893.055
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
12
|229,89251
Dolmadı
|1.923.262
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
|Sosyal Güvenlik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
57
|229,52738
Dolmadı
|1.931.796
Dolmadı
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2+0
2+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı