Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 00:34 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 00:38

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Bünyesinde; 20 fakülte, 3 enstitü, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 21 uygulama araştırma merkezi, rektörlüğe bağlı 5 bölüm, 1 gözlemevi ve 1 enstitü birimi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan Kurulduğu 1975 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlayan üniversitenin, kuruluşunun 40. yılında 52.300 mevcut öğrenci, 117.760 mezunu ve 2.263 öğretim elemanı vardır. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları listesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
170+5
170+5		 164
164
175
175		 11.774
10.307
9.550
9.389		 509,51172
454,33111
510,94892
492,47665
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.125
12.009
11.400
11.548		 505,38045
449,85397
507,26335
486,75473
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
100+3
100+3		 113
113
103
103		 30.597
26.170
24.800
22.314		 481,49605
423,44373
486,64465
463,72547
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 60.493
71.841
79.500
93.094		 445,63753
368,81115
421,42240
367,24671
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 75.098
72.924
65.500
77.265		 429,73611
367,72616
437,36645
384,69712
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 75.285
71.714
68.400
79.110		 429,53802
368,93867
434,10945
382,52421
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 81.515
73.364
79.800
90.158		 423,28274
367,29232
421,12309
370,35668
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 84.545
69.973
56.400
55.998		 420,15517
370,65014
447,85385
411,49973
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 112.176
126.802
121.000
122.970		 394,67913
322,58086
378,93596
340,35527
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 112.842
133.091
135.000
146.442		 394,13177
318,28764
367,58669
323,61955
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 120+3
110+3
100+3
100+3		 123
113
103
103		 124.251
120.124
119.000
126.377		 384,75228
327,33789
381,33629
337,76343
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 162.238
171.881
155.000
150.246		 358,05470
295,62215
352,31281
321,13706
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 170.142
152.702
124.000
99.549		 353,41120
306,10594
376,81662
360,95843
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 171.383
176.018
201.000
224.698		 352,65462
293,50683
324,23007
284,75051
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 186.926
157.147
130.000
108.989		 344,02488
303,59805
371,42329
352,15157
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
75+2
70+2
70+2		 88
77
72
72		 207.886
202.372
205.000
215.176		 333,48694
281,17821
322,08863
288,52237
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 215.894
251.161
260.000
279.027		 329,76951
262,47539
297,74243
266,47530
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 228.469
223.178
221.000
251.161		 324,22439
272,63060
314,45008
275,24463
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 40+1


 41


 236.493


 320,84329
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
13
5		 265.703
294.004
Dolmadı
Dolmadı		 309,53692
249,49146
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 266.360
273.423
229.000
208.706		 309,29561
255,44034
310,44953
291,18274
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 267.368
317.449
303.000
327.358		 308,92569
243,25003
282,12020
253,67834
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 273.433
327.308
306.000
306.778		 306,78299
240,79827
281,10384
258,80310
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Odyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 273.604
303.715
174.000
 306,72106
246,83308
339,78585
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 9
12
43
52		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
268.620		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
269,62957
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 8
3
4
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
15
15
12		 294.394
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 299,71536
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
20+1		 29
19
31
21		 Dolmadı
Dolmadı
289.000
296.806		 Dolmadı
Dolmadı
286,66042
261,45447
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
70+2
70+2		 29
22
34
69		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 319.951
375.584
408.000
458.739		 291,87563
227,70149
253,68664
226,74866
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 320.735
313.711
320.000
323.167		 291,64719
244,19746
276,67094
254,69855
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 323.737
365.669
365.000
401.796		 290,79238
231,35230
263,99584
238,06667
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ortez ve Protez
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 341.095
330.647
331.000
 285,93290
239,98853
273,15568
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
25+1
25+1		 31
31
26
26		 358.466
378.234
366.000
367.635		 281,35093
226,32862
263,80383
244,75813
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
3
21
21		 409.435
Dolmadı
442.000
463.585		 269,61641
Dolmadı
246,57295
225,21987
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
20
41
41		 432.982
Dolmadı
374.000
338.907		 264,83368
Dolmadı
261,70151
250,98618
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
27
36
36		 435.364
Dolmadı
396.000
395.220		 264,36343
Dolmadı
256,30127
239,27884
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
11
21
21		 443.796
Dolmadı
395.000
394.775		 262,75256
Dolmadı
256,68186
239,36148
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
7
36
36		 488.882
Dolmadı
447.000
470.288		 254,91667
Dolmadı
245,46185
222,27957
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
1
21
4		 545.294
Dolmadı
522.000
Dolmadı		 246,63932
Dolmadı
232,35532
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
5
21
19		 555.120
Dolmadı
500.000
Dolmadı		 245,31377
Dolmadı
235,84770
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
13		 571.487
Dolmadı
533.000
Dolmadı		 243,19780
Dolmadı
230,74323
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0








ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(Çarşamba) (4 Yıllık)		 EA 130+4
130+4
110+3
100+3		 134
134
113
103		 36.180
38.555
19.800
31.122		 413,34739
357,53965
416,27739
394,34605
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 74.363
74.956
44.400
47.582		 390,97407
332,81086
394,03730
380,05668
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 95.445
89.072
88.800
97.154		 380,87342
325,45984
369,54608
349,56029
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 111.495
95.158
64.900
70.565		 373,81907
322,54776
381,85880
364,37472
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 40+1


 41


 249.194


 330,11722
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 305.699
280.402
220.000
193.495		 317,93814
267,12459
318,85975
311,70963
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 317.565
333.158
274.000
258.058		 315,63088
257,55401
304,13742
294,41986
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 346.939
397.169
363.000
362.727		 310,25162
247,62685
284,41828
273,46459
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 348.529
391.621
371.000
376.599		 309,97814
248,44345
282,89692
271,14089
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 392.716
405.594
346.000
320.917		 302,63848
246,42692
288,04596
281,05657
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 417.316
482.697
496.000
511.940		 298,89649
236,35606
262,01900
252,02763
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 426.758
422.701
326.000
314.611		 297,51289
244,06719
292,22834
282,29567
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 476.369
463.079
442.000
491.164		 290,57369
238,80527
270,33526
254,64036
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 484.194
536.964
492.000
499.957		 289,56283
229,07702
262,48742
253,52502
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
4
31
31		 797.515
Dolmadı
747.000
744.933		 256,70570
Dolmadı
231,43513
227,28274
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
16
52
52		 813.243
Dolmadı
654.000
650.313		 255,34902
Dolmadı
241,39318
236,84476
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
13
52
48		 889.966
Dolmadı
891.000
Dolmadı		 249,01193
Dolmadı
218,44812
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra İşletme Fakültesi		 Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 41

41
30		 1.060.699
Dolmadı
974.000
Dolmadı		 236,01186
Dolmadı
208,00105
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
65+2		 62
62
62
67		 14.795
12.789
11.400
12.249		 428,34895
399,04289
417,13556
410,60016
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 39.788
37.812
35.500
36.760		 356,56360
317,59235
332,28860
324,38005
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 53.462
50.058
43.100
43.272		 321,97845
279,76025
308,08740
304,76840
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 55.105
49.367
48.200
48.133		 317,86841
281,79244
292,30803
290,57035
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu		 Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1

 41
41

 69.670
67.134

 283,54109
232,90682
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 12.815
8.943
10.900
12.518		 414,02293
377,47962
402,94191
404,17372
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun)(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 18.320
17.245
16.800
18.077		 405,42124
360,75128
391,81736
395,34166
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(Samsun) (Devlet) Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 28.099
20.283
16.900
19.541		 394,33228
356,36992
391,67225
393,39311
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 64.698
58.855
43.200
57.120		 369,08771
323,74967
363,49849
362,55786
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 142.563
114.381
74.000
69.810		 340,30714
299,83688
344,93891
355,81678
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 156.003
167.202
121.000
108.143		 336,61600
284,33086
325,86236
339,97331
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 171.942
184.580
138.000
134.370		 332,61640
280,04799
320,06007
331,43405
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 224.667
261.023
172.000
190.529		 321,19143
264,34074
310,55706
316,43561
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 292.121
318.061

 309,33298
254,73234
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 296.567
315.649
212.000
213.004		 308,62002
255,10558
300,70358
311,31589
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 125+4
125+4
150+4
150+4		 129
129
154
154		 305.070
259.604
153.000
140.170		 307,25627
264,59659
315,60952
329,65847
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 351.316
340.241
256.000
242.649		 300,37163
251,34650
291,06228
305,11861
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 459.464
543.545

 286,25252
221,17673
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 490.041
462.088
352.000
313.269		 282,63711
234,90502
273,42982
291,93593
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 492.785
544.160
396.000
393.287		 282,32183
220,98364
266,16776
278,99888
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 495.316
525.991

 282,01888
225,41799
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 553.745
516.078
452.000
410.957		 275,55405
227,24490
257,41875
276,32802
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 748.248
524.855
411.000
376.347		 256,34354
225,63585
263,67955
281,57713
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 362,75749
307,10379		 328.181
321.328
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 359,03574
312,58302		 346.231
294.862
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 343,35638
293,46383		 434.725
398.860
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 343,05356
279,26109		 436.550
500.685
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 70+2
60+2		 72
62		 338,13947
297,11248		 468.550
376.352
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 331,13698
270,03870		 517.917
580.381

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 330,35655
282,53540		 523.625
475.025
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 328,59078
275,66533		 536.852
530.346
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 323,17198
264,76446		 579.718
630.947
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 321,57628
276,32570		 592.934
524.844
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 320,42801
273,04681		 602.646
553.247
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 319,46413
268,91411		 611.027
590.721
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 316,14719
268,43895		 640.420
595.260
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 315,87034
267,25793		 642.956
606.557
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 315,57409
266,65803		 645.676
612.294
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 59+2
50+2		 61
52		 313,60270
257,27047		 663.813
709.719
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 310,99225
258,28416		 688.181
698.489
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 75+2
70+2		 77
72		 310,22921
262,25175		 695.420
656.462
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Silah Sanayi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 309,35478
256,56497		 703.957
717.579
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 307,64395
251,78883		 720.832
772.711
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 305,87025
249,16281		 738.751
803.603
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Patoloji Laboratuvar Teknikleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,08495
256,09370		 757.247
722.815
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 301,32613
255,93444		 786.594
724.682
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 59+2
50+2		 61
52		 299,53188
250,54119		 805.761
787.383
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 296,69931
242,71828		 836.679
880.052
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 292,67680
237,84681		 882.953
936.525
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 290,26663
238,31097		 911.696
931.173
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 286,58686
227,60681		 956.520
1.061.755
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
45+2		 52
47		 284,48496
232,94534		 983.250
994.870
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 284,40058
230,12630		 984.332
1.029.662
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 284,18825
241,62778		 987.056
892.683
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 281,14816
224,15239		 1.026.729
1.107.403
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 280,30847
232,18155		 1.038.067
1.004.186
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Bilişim Güvenliği Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 280,11065
229,16578		 1.040.578
1.041.745
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,08316
229,74978		 1.040.962
1.034.474
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 279,42899
228,04624		 1.049.827
1.056.077
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 277,86452
226,32313		 1.071.069
1.078.516
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 274,75513
221,10729		 1.114.147
1.148.538
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Mimari Dekoratif Sanatlar
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,82067
227,07226		 1.142.013
1.068.760
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 271,54432
224,63465		 1.160.460
1.100.981
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 268,94627
218,28414		 1.198.987
1.186.326
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 İç Mekan Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 266,36661
218,43321		 1.238.200
1.184.334
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 266,23435
215,33931		 1.240.266
1.225.743
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Basım ve Yayım Teknolojileri
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 265,44249
210,70793		 1.252.394
1.290.826
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,58799
217,68072		 1.265.673
1.194.342
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 263,36734
211,41173		 1.284.914
1.280.627
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 263,14613
212,02384		 1.288.397
1.271.866
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 262,13273
211,38626		 1.304.657
1.280.966
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 52+2
40+1		 54
41		 261,70360
212,97460		 1.311.574
1.258.602
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Bitki Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 261,59437
207,18828		 1.313.398
1.343.135
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 260,12883
203,29760		 1.337.310
1.402.571
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Sosyal Güvenlik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,85431
219,41526		 1.341.814
1.171.191
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 41+2
30+1		 43
31		 259,50476
207,06906		 1.347.574
1.344.902
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 259,24183
212,86749		 1.351.993
1.260.109
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
60+2		 82
62		 258,72548
201,61668		 1.360.518
1.428.390
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 İnternet ve Ağ Teknolojileri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 258,65961
209,86076		 1.361.544
1.303.208
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Medya ve İletişim
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 257,34760
197,14388		 1.383.670
1.496.266
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Tarım Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 255,77951
196,24359		 1.410.414
1.508.940
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,41097
195,14961		 1.416.851
1.523.767
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 253,93082
206,68502		 1.442.343
1.350.763
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 252,74800
199,87179		 1.463.203
1.455.235
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 250,06907
193,46345		 1.511.534
1.545.436
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 248,91114
191,52553		 1.532.707
1.567.109
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 245,79820
191,66038		 1.591.476
1.565.811
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
17		 244,90840
Dolmadı		 1.608.668
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu		 Posta Hizmetleri
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 244,44047
186,43328		 1.617.695
1.604.696
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Samsun Meslek Yüksekokulu		 Seracılık
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
35+1		 41
36		 244,34106
190,03812		 1.619.623
1.581.385
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
30+1		 41
29		 243,81798
Dolmadı		 1.629.932
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
39		 243,58219
Dolmadı		 1.634.510
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 242,87210
173,89007		 1.648.321
1.624.075
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
55		 239,35738
Dolmadı		 1.718.790
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
49		 239,12993
Dolmadı		 1.723.443
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
56		 239,05331
Dolmadı		 1.724.987
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
25		 236,09335
Dolmadı		 1.787.050
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
27		 235,38416
Dolmadı		 1.802.167
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
12		 234,15771
Dolmadı		 1.828.617
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
70		 233,10564
Dolmadı		 1.851.442
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
19		 232,28494
Dolmadı		 1.869.611
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
26		 231,72707
Dolmadı		 1.882.024
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Alaçam Meslek Yüksekokulu		 Posta Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
49		 231,68772
Dolmadı		 1.882.885
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Havza Meslek Yüksekokulu		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
10		 231,56180
Dolmadı		 1.885.669
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Terme Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
21		 231,23211
Dolmadı		 1.893.055
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Bafra Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
12		 229,89251
Dolmadı		 1.923.262
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu		 Sosyal Güvenlik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
57		 229,52738
Dolmadı		 1.931.796
Dolmadı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2+0
2+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
SON DAKİKA