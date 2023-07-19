Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Oldukça köklü bir üniversite olan Kurulduğu 1975 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlayan üniversitenin, kuruluşunun 40. yılında 52.300 mevcut öğrenci, 117.760 mezunu ve 2.263 öğretim elemanı vardır. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "Ondokuz Mayıs Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Ondokuz Mayıs Üniversitesi taban puanları listesi.