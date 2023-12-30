Online Milli Piyango bileti nasıl alınır? 2024 Milli Piyango online bilet satın alma ekranı (millipiyangoonline.com) adresinde!

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

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