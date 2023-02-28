Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
15:48
Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?
Oruç, belli zaman aralığında yeme içme eyleminin yapılmadığı bir ibadettir. Oruçlu iken şehvet uyandırıcı eylemlerin yapılmasında da hassas olunmalıdır. Diyanet kaynaklarında Öpüşmek orucu bozar mı, oruçken öpüşmek orucu bozar mı sorusuna cevap bulabilirsiniz. Konu ile ilgili sahih kaynaklar baz alınarak verilen fetvalar incelenmelidir. Oruçluyken dudaktan öpmek ve öpüşmek orucu bozar mı sorusunu sizler için araştırdık.