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Haberler Fotohaber Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:48

Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

Oruç, belli zaman aralığında yeme içme eyleminin yapılmadığı bir ibadettir. Oruçlu iken şehvet uyandırıcı eylemlerin yapılmasında da hassas olunmalıdır. Diyanet kaynaklarında Öpüşmek orucu bozar mı, oruçken öpüşmek orucu bozar mı sorusuna cevap bulabilirsiniz. Konu ile ilgili sahih kaynaklar baz alınarak verilen fetvalar incelenmelidir. Oruçluyken dudaktan öpmek ve öpüşmek orucu bozar mı sorusunu sizler için araştırdık.

Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

Oruçlu iken yeme içme yapılmadığı gibi hal ve hareketlere de dikkat edilmesi gerekir. Öpüşmek orucu bozar mı konusu bu kapsamda araştırılmalıdır. Bazı haller orucu bozmasa da yapılmaması daha uygundur. Oruçken öpüşmek orucu bozar mı? Öpüşmenin yanaktan ya da dudaktan olması hali de merak edilenler arasındadır. Oruçluyken dudaktan öpmek ve öpüşmek orucu bozar mı sorusu gibi merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

Öpüşmek Orucu Bozar Mı?

Nihat Hatipoğlu'nun öpüşmek orucu bozar mı sorusuna verdiği yanıt şöyle;

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Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

''Karı koca arasındaki öpüşme normal, beyinizi yolcu ederken yanağını öpüyorsunuz, 'güle güle' diyorsunuz. Eve geldiğinde karı koca birbirlerini öpebilirler, sarılabilirler... Netice itibariyle bu olağan bir şeydir. Sakıncası yok. Hz. Peygamberin buna müsaade ettiğini biliyoruz çünkü. Burada önemli olan aşırıya gitmemektir. Sakınsa iyi olur mu? Daha da iyi olur bundan sakınsa. Netice itibariyle her şeye dikkat edilmelidir. Ama sadece öpmekle oruca zarar gelmez.''

Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

Orucu Bozan Ve Kazayı Gerektiren Durumlar

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, günü gününe kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup ayrıca bundan dolayı tövbe istiğfarda bulunmak gerekir.

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