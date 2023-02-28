Öpüşmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Açıklamasına Göre Niyetliyken Dudaktan Öpüşünce Oruç Bozulur Mu?

Orucu Bozan Ve Kazayı Gerektiren Durumlar

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Ramazanda bir mazeret olmaksızın tutulmayan oruçlar, günü gününe kaza edilir. Ancak mazeretsiz olarak Ramazan orucunu tutmamak büyük günah olup ayrıca bundan dolayı tövbe istiğfarda bulunmak gerekir.