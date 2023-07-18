Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|105+3
105+3
105+3
105+3
|108
108
108
108
|878
1.048
1.170
1.488
|541,13361
505,31021
538,59468
526,62678
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|195+5
195+5
195+5
195+5
|200
200
200
200
|2.094
2.505
2.570
2.214
|534,31365
488,87035
531,08200
521,44610
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
95+3
95+3
95+3
|88
98
98
98
|3.346
4.529
5.480
5.825
|529,13098
475,22891
520,69188
504,15641
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|85+3
90+3
90+3
90+3
|88
93
93
93
|5.000
6.134
6.420
6.418
|524,16765
468,18473
518,08843
502,06789
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
190+5
190+5
190+5
|185
195
195
195
|6.321
6.984
6.860
5.435
|520,86585
464,88587
517,03220
505,67303
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|13.604
18.223
18.900
21.045
|506,24434
436,69344
495,01009
466,11623
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.189
20.033
23.300
25.175
|503,64235
433,46105
488,60722
458,67474
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|18.184
25.494
26.700
27.917
|499,06217
424,55039
483,98306
453,89932
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|24.599
31.001
35.400
50.184
|489,58235
416,31285
472,82316
419,42502
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
15+0
12+0
5+0
|16
15
12
5
|25.837
30.980
26.700
27.636
|487,88554
416,35170
484,02196
454,41177
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|27.046
37.136
40.800
41.755
|486,19722
407,90033
466,14396
431,79309
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|31.702
45.169
53.800
61.020
|480,09368
398,06214
450,80958
404,78621
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
100+3
|118
118
113
103
|33.310
35.028
29.400
24.807
|477,98888
410,60588
480,46292
459,33576
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|35.360
42.473
50.400
53.305
|475,39314
401,25399
454,77373
415,14466
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
7+0
—
—
|8
7
—
—
|39.361
49.459
—
—
|470,36212
392,87202
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|39.723
39.135
37.700
34.593
|469,93246
405,39704
470,05962
442,86076
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|39.894
46.134
45.100
41.188
|469,73490
396,92248
460,97668
432,59440
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|44.394
51.676
58.000
64.844
|464,30878
390,22844
445,96776
399,81792
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
85+3
85+3
85+3
|77
88
88
88
|48.588
53.379
48.700
48.209
|459,28827
388,29218
456,65182
422,38462
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
9+0
7+0
5+0
|8
9
7
5
|49.514
42.641
36.800
30.227
|458,17603
401,04849
471,05115
450,01119
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|49.541
49.776
34.500
27.332
|458,14201
392,48017
473,89774
454,93255
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|49.564
51.406
43.500
40.603
|458,11386
390,59416
462,89977
433,48232
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|49.727
48.671
46.900
47.987
|457,93896
393,87460
458,87963
422,69782
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|51.958
59.970
63.800
59.201
|455,30039
381,01236
439,42786
407,24858
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|55+2
65+2
65+2
65+2
|57
67
67
67
|53.959
60.780
57.000
57.635
|453,00904
380,19124
447,15988
409,35151
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
7+0
5+0
5+0
|6
7
5
5
|54.628
59.336
52.400
40.654
|452,27523
381,68606
452,38006
433,39267
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
—
—
|7
7
—
—
|55.967
67.742
—
—
|450,69802
372,91638
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|59.232
71.143
74.400
87.319
|447,05827
369,46181
427,26923
373,27924
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|65.698
75.947
75.300
83.098
|439,89535
364,75256
426,23516
378,00302
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|71.175
79.667
81.800
98.176
|433,88442
361,17582
418,91465
362,27454
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|74.437
91.656
92.900
100.851
|430,43819
350,20728
406,98313
359,70202
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|77.455
88.815
85.700
97.999
|427,33536
352,75483
414,61461
362,44124
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|89.101
91.334
84.200
75.066
|415,64499
350,49689
416,26539
387,23231
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|1
—
—
—
|96.290
Dolmadı
—
—
|408,95261
Dolmadı
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
40+1
40+1
40+1
|31
41
41
41
|98.236
102.340
96.200
106.406
|407,15605
341,26411
403,59663
354,53481
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|119.066
—
—
—
|388,90076
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|126.099
158.532
181.000
180.905
|383,24664
302,79559
335,70009
303,91118
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|80+0
75+0
68+0
55+0
|80
75
68
55
|126.739
145.475
157.000
175.984
|382,74597
310,42043
351,09677
306,45993
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|138.053
180.270
—
—
|374,37042
291,40326
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
30+0
—
—
|40
30
—
—
|164.139
210.219
—
—
|356,91074
277,84762
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
5
—
—
|164.691
194.524
—
—
|356,58636
284,64519
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|183.811
189.640
150.000
124.152
|345,64915
286,84103
355,82558
339,47587
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|5
4
—
—
|231.272
Dolmadı
—
—
|323,01524
Dolmadı
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|4+0
5+0
—
—
|4
5
—
—
|256.544
243.118
—
—
|312,85639
265,23949
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
30+0
—
—
|33
19
—
—
|262.381
Dolmadı
—
—
|310,73187
Dolmadı
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
45+0
38+0
52+0
|45
30
38
23
|267.083
Dolmadı
240.000
Dolmadı
|309,03090
Dolmadı
305,65419
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|4
5
—
—
|Dolmadı
267.694
—
—
|Dolmadı
257,19391
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|40+0
38+0
30+0
25+0
|28
34
30
25
|Dolmadı
Dolmadı
198.000
265.047
|Dolmadı
Dolmadı
326,10020
270,74464
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
10+0
20+0
30+0
|2
1
5
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
33+0
27+0
40+0
|22
10
27
12
|Dolmadı
Dolmadı
275.000
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
291,72061
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
—
|—
1
1
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|—
Dolmadı
Dolmadı
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|2.017
2.581
2.610
3.090
|488,40342
428,68496
474,33888
452,87156
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|2.604
4.251
3.530
4.966
|482,14176
416,99409
466,79178
440,14630
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|2.770
4.963
2.610
2.772
|480,82678
413,12442
474,38287
455,75595
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|3.497
5.763
15.100
16.544
|475,06780
409,62872
423,95261
412,10010
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|3.923
7.436
5.090
7.927
|471,87987
403,02251
456,25288
429,62529
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|6.043
12.881
8.700
16.467
|460,28141
389,15588
440,61072
412,21942
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|12.796
11.832
35.100
59.211
|438,63293
391,24274
400,88497
371,71833
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
70+2
60+2
60+2
|62
72
62
62
|19.276
37.351
16.100
26.487
|428,21767
358,55129
421,96392
399,20710