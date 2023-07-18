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Haberler Fotohaber Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:46

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM YKS tercihleri için geri sayım başkadı. YÖK ATLAS üzerinde bölüm ve üniversitelerin taban ve tavan puanları araştırılıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık ODTÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları tercih dönemi öncesinde araştırılmaya başladı. Öte yandan üniversitedeki fakülte, akademik kadro, ulaşım seçenekleri de sorgulanıyor. Peki, ODTÜ bölümleri neler? İşte, 2023 Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri YÖK ATLAS üniversite tablosu üzerinde araştırılıyor. YKS tercih tarihleri öncesinde taslak listeler çıkarılmaya başladı. En çok tercih edilenler arasında ODTÜ de yer alıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. Lisans ve önlisans bölümlerinin bulunduğu üniversite fakülteleriyle de gündemde. İşte, 2023 ODTÜ taban puanları...

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ODTÜ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Mimarlık Fakültesi
  2. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  3. Mühendislik Fakültesi
  4. Fen Edebiyat Fakültesi
  5. Deniz Bilimleri Enstitüsü
  6. Fen Bilimleri Enstitüsü
  7. Eğitim Fakültesi
  8. Sosyal Bilimler Enstitüsü
  9. Enformatik Enstitüsü
  10. Uygulamalı Matematik Enstitüsü

İşte bölümler ve taban puanları:

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Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 105+3
105+3
105+3
105+3		 108
108
108
108		 878
1.048
1.170
1.488		 541,13361
505,31021
538,59468
526,62678
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 195+5
195+5
195+5
195+5		 200
200
200
200		 2.094
2.505
2.570
2.214		 534,31365
488,87035
531,08200
521,44610
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
95+3
95+3
95+3		 88
98
98
98		 3.346
4.529
5.480
5.825		 529,13098
475,22891
520,69188
504,15641
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 85+3
90+3
90+3
90+3		 88
93
93
93		 5.000
6.134
6.420
6.418		 524,16765
468,18473
518,08843
502,06789
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 180+5
190+5
190+5
190+5		 185
195
195
195		 6.321
6.984
6.860
5.435		 520,86585
464,88587
517,03220
505,67303
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 13.604
18.223
18.900
21.045		 506,24434
436,69344
495,01009
466,11623
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.189
20.033
23.300
25.175		 503,64235
433,46105
488,60722
458,67474
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 18.184
25.494
26.700
27.917		 499,06217
424,55039
483,98306
453,89932
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 24.599
31.001
35.400
50.184		 489,58235
416,31285
472,82316
419,42502
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 16+0
15+0
12+0
5+0		 16
15
12
5		 25.837
30.980
26.700
27.636		 487,88554
416,35170
484,02196
454,41177
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 27.046
37.136
40.800
41.755		 486,19722
407,90033
466,14396
431,79309
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 31.702
45.169
53.800
61.020		 480,09368
398,06214
450,80958
404,78621
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
100+3		 118
118
113
103		 33.310
35.028
29.400
24.807		 477,98888
410,60588
480,46292
459,33576
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 35.360
42.473
50.400
53.305		 475,39314
401,25399
454,77373
415,14466
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
7+0

 8
7

 39.361
49.459

 470,36212
392,87202
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 39.723
39.135
37.700
34.593		 469,93246
405,39704
470,05962
442,86076
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 39.894
46.134
45.100
41.188		 469,73490
396,92248
460,97668
432,59440
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 44.394
51.676
58.000
64.844		 464,30878
390,22844
445,96776
399,81792
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
85+3
85+3
85+3		 77
88
88
88		 48.588
53.379
48.700
48.209		 459,28827
388,29218
456,65182
422,38462
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
9+0
7+0
5+0		 8
9
7
5		 49.514
42.641
36.800
30.227		 458,17603
401,04849
471,05115
450,01119
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 49.541
49.776
34.500
27.332		 458,14201
392,48017
473,89774
454,93255
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 49.564
51.406
43.500
40.603		 458,11386
390,59416
462,89977
433,48232
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 49.727
48.671
46.900
47.987		 457,93896
393,87460
458,87963
422,69782
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 51.958
59.970
63.800
59.201		 455,30039
381,01236
439,42786
407,24858
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 55+2
65+2
65+2
65+2		 57
67
67
67		 53.959
60.780
57.000
57.635		 453,00904
380,19124
447,15988
409,35151
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 6+0
7+0
5+0
5+0		 6
7
5
5		 54.628
59.336
52.400
40.654		 452,27523
381,68606
452,38006
433,39267
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0

 7
7

 55.967
67.742

 450,69802
372,91638
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 59.232
71.143
74.400
87.319		 447,05827
369,46181
427,26923
373,27924
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 65.698
75.947
75.300
83.098		 439,89535
364,75256
426,23516
378,00302
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 71.175
79.667
81.800
98.176		 433,88442
361,17582
418,91465
362,27454
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 74.437
91.656
92.900
100.851		 430,43819
350,20728
406,98313
359,70202
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 77.455
88.815
85.700
97.999		 427,33536
352,75483
414,61461
362,44124
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 89.101
91.334
84.200
75.066		 415,64499
350,49689
416,26539
387,23231
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0

 1


 96.290
Dolmadı

 408,95261
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 30+1
40+1
40+1
40+1		 31
41
41
41		 98.236
102.340
96.200
106.406		 407,15605
341,26411
403,59663
354,53481
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0


 1


 119.066


 388,90076
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 126.099
158.532
181.000
180.905		 383,24664
302,79559
335,70009
303,91118
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 80+0
75+0
68+0
55+0		 80
75
68
55		 126.739
145.475
157.000
175.984		 382,74597
310,42043
351,09677
306,45993
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 10+0
10+0

 10
10

 138.053
180.270

 374,37042
291,40326
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
30+0

 40
30

 164.139
210.219

 356,91074
277,84762
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 5
5

 164.691
194.524

 356,58636
284,64519
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 183.811
189.640
150.000
124.152		 345,64915
286,84103
355,82558
339,47587
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ taban puanları 2023: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 5
4

 231.272
Dolmadı

 323,01524
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 4+0
5+0

 4
5

 256.544
243.118

 312,85639
265,23949
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 33+0
30+0

 33
19

 262.381
Dolmadı

 310,73187
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 45+0
45+0
38+0
52+0		 45
30
38
23		 267.083
Dolmadı
240.000
Dolmadı		 309,03090
Dolmadı
305,65419
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 4
5

 Dolmadı
267.694

 Dolmadı
257,19391
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0

 1
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 40+0
38+0
30+0
25+0		 28
34
30
25		 Dolmadı
Dolmadı
198.000
265.047		 Dolmadı
Dolmadı
326,10020
270,74464
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 8+0
10+0
20+0
30+0		 2
1
5
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 25+0
33+0
27+0
40+0		 22
10
27
12		 Dolmadı
Dolmadı
275.000
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
291,72061
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
ODTÜ-Orta Doğu Teknik Üniversitesi		 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 5+0
5+0
5+0
1
1
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
90+3
90+3
90+3		 82
93
93
93		 2.017
2.581
2.610
3.090		 488,40342
428,68496
474,33888
452,87156
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 2.604
4.251
3.530
4.966		 482,14176
416,99409
466,79178
440,14630
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 90+3
100+3
100+3
100+3		 93
103
103
103		 2.770
4.963
2.610
2.772		 480,82678
413,12442
474,38287
455,75595
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 3.497
5.763
15.100
16.544		 475,06780
409,62872
423,95261
412,10010
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 3.923
7.436
5.090
7.927		 471,87987
403,02251
456,25288
429,62529
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 6.043
12.881
8.700
16.467		 460,28141
389,15588
440,61072
412,21942
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 12.796
11.832
35.100
59.211		 438,63293
391,24274
400,88497
371,71833
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
70+2
60+2
60+2		 62
72
62
62		 19.276
37.351
16.100
26.487		 428,21767
358,55129
421,96392
399,20710
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