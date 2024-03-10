Oruç kimlere farzdır, kimlere değildir? Diyanet açıklamasına göre oruç tutmaya engel hastalıklar ve muaf tutulan durumlar

Giriş Tarihi: 10.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
16:56
Oruç ibadetiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen müminler, bu gece ilk oruç için sahura kalkacak. Bizleri bir Ramazan ayına daha kavuşturan Allah'a şükrettiğimiz şu günlerde, çeşitli sağlık sorunları nedeniyle kafası karışık olanlar oruç kimlere farzdır, kimlere değildir sorularına yanıt arıyor. Hastalık, yolculuk, yaş gibi faktörlere bağlı olarak muaf sayılan durumlar olmakla birlikte, oruç ibadeti ergenlik çağına gelmiş ve aklı başında olan her Müslüman'a farz kılınmıştır. İşte Diyanet açıklamasına göre oruç tutmaya engel hastalıklar ve muaf tutulan durumlar.