ÖSYM 2023 YDT Yabancı Dil Testi Kitapçığı ve CEVAP ANAHTARI PDF yayınlandı mı?|| MEB YDT sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı, ne zaman yayınlanacak?

YKS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Birinci oturum TYT, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi.
İkinci oturum AYT, 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.
Üçüncü oturum YDT, 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.