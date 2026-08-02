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Haberler Fotohaber Yaşam ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:13

ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından, verdikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini netlerini hesaplamak isteyen adaylar, gözlerini açıklanan soru kitapçığı ile cevap anahtarına çevirdi. Peki "ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...

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ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ALES/2 süreci resmi olarak bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından adayların puan durumlarını hesaplayabilmek için ÖSYM tarafından açıklanan ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ön plana çıktı.

ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

2026 ALES/2 TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 yılının ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES/2, 2 Ağustos Pazar 2026 bugün gerçekleştirildi.

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ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ÖSYM DUYURDU: 2026-ALES/2: TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ALES/2 SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.

ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (%10)

Adaylar, sınav sorularının tamamına 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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