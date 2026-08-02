ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ALES/2 SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN SORGULANIR?

2026 ALES/2 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının %10'u; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı.

ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (%10)

Adaylar, sınav sorularının tamamına 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.