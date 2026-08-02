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ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.08.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 14:13
ÖSYM 2026 ALES/2 SORU-CEVAP ANAHTARI II ALES/2 soru kitapçıkları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu tamamlandı. Sınavın sona ermesinin ardından, verdikleri yanıtları kontrol etmek ve tahmini netlerini hesaplamak isteyen adaylar, gözlerini açıklanan soru kitapçığı ile cevap anahtarına çevirdi. Peki "ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı nasıl ve nereden sorgulanır?" İşte detaylar...