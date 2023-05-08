ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

İlk oturumu 16 Nisan 'da yapılan ve 186 bin 792 yüksek lisans adayının katıldığı ALES/1 için sonuç araştırmaları başladı. Yılda üç kez yapılan bu sınava akademik kariyer hedefleyen kişiler giriyor. ÖSYM değerlendirmesinin ardından mayıs ayı içerisinde açıklanacağı açıklanan sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı 2023.