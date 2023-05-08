Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023
09:42
ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?
16 Nisan'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar sınavın açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. ALES 2023 sonuçları ÖSYM'den gelecek olan açıklama ile belli olacak. Sayısal 50, sözel 50 soru karşısında ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES/1 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ekranı ile ALES sonuç sorgulama ekranı.