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Haberler Fotohaber ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:42

ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

16 Nisan'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylar sınavın açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. ALES 2023 sonuçları ÖSYM'den gelecek olan açıklama ile belli olacak. Sayısal 50, sözel 50 soru karşısında ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ALES/1 sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ekranı ile ALES sonuç sorgulama ekranı.

ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

İlk oturumu 16 Nisan 'da yapılan ve 186 bin 792 yüksek lisans adayının katıldığı ALES/1 için sonuç araştırmaları başladı. Yılda üç kez yapılan bu sınava akademik kariyer hedefleyen kişiler giriyor. ÖSYM değerlendirmesinin ardından mayıs ayı içerisinde açıklanacağı açıklanan sınav hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ALES/1 sonuç sorgulama ekranı 2023.

ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

ALES 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 10 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

2023 ALES SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

2023 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

Yılda üç kez yapılan sınavın 2023 yılı tarihleri şu şekildedir;

  • ALES/1 16 Nisan 2023
  • ALES/2 20 Ağustos 2023
  • ALES/3 19 Kasım 2023
ALES 2023 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre ALES açıklanma tarihi belli oldu. ALES/2 ne zaman?

ALES/1 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

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