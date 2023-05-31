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Haberler Fotohaber ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:37

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

ÖSYM'den YKS ulaşım ve barınma desteği açıklaması geldi. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran Kahramanmaraş depremi ardından depremzedeler için birçok çalışma başlatıldı. O çalışmalar arasında sınav ücretlerinin alınmaması da vardı. ÖSYM bir müjde daha verdi. Açıklamanın ardından YKS ulaşım desteği ve barınma desteği başvuru şartları neler, kimler alacak soruları yanıt arıyor. TYT, AYT, YDT adlı üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavı giriş belgeleri açıklandı. Sınav merkezleri farklı olacak depremzede adaylar araştırmalara başladı. Peki, 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL, başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, yanıtlar…

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

YKS barınma desteği ne zaman alınacak merak ediliyor. Üniversite sınav giriş belgelerini açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) depremzedelere sınav merkezi değişikliği yapabilmeleri için destek verecek. 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başlarken devlet desteği ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, YKS ulaşım desteği başvuru şartları neler, başvurusu nasıl yapılır? İşte, o açıklama!

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

ÖSYM'DEN DEPREMZEDELERE YKS ULAŞIM DESTEĞİ VE BARINMA DESTEĞİ!

YKS sınav yerlerini adaylar ile paylaşan ÖSYM, sınava farklı şehirlerde girecek adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlayacak. Destekle ilgili başvuru tarihleri de başlıyor.

İşte, o açıklama:

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ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

"Deprem bölgesinde ikamet edip ikametinin dışında farklı bir sınav merkezine atanmış adaylarımızın ulaşım ve barınma ihtiyaçları (öncelikle KYK yurtları olmak üzere), valilikler ve kaymakamlıklar üzerinden yapılacak başvurularla AFAD koordinasyonunda karşılanacak, adaylarımız kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Talebe göre, aday ile birlikte bir refakatçi de bu imkandan faydalanabilecektir."

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

YKS NE ZAMAN 2023?

Üniversite sınavı Haziran ayında gerçekleşecek:

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacaktır. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki illerde yaşanan yıkım ve 2023-YKS başvurularındaki artış sebebiyle bölgedeki bina kapasitelerinin çok üzerinde aday sayısına ulaşılmıştır. Yaşanan olağanüstü durumdan dolayı sınırlı sayıda aday, ikamet ettikleri İl/İlçe dışında bir sınav merkezine atanmıştır.

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

YKS ULAŞIM VE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Ulaşım ve barınma desteğine başvurular; TC Kimlik Kartı, 2023-YKS Sınava Giriş Belgesi ve İkametgah Belgesi ile birlikte 01- 12 Haziran 2023 tarihleri arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacaktır."

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