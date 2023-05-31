Giriş Tarihi: 31.05.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 22:37

ÖSYM’den YKS ulaşım ve barınma desteği! 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, başvuru şartları neler, kimler ne zaman alacak?

ÖSYM'den YKS ulaşım ve barınma desteği açıklaması geldi. 11 ilde yıkıcı sonuçlar doğuran Kahramanmaraş depremi ardından depremzedeler için birçok çalışma başlatıldı. O çalışmalar arasında sınav ücretlerinin alınmaması da vardı. ÖSYM bir müjde daha verdi. Açıklamanın ardından YKS ulaşım desteği ve barınma desteği başvuru şartları neler, kimler alacak soruları yanıt arıyor. TYT, AYT, YDT adlı üç ayrı oturumdan oluşan üniversite sınavı giriş belgeleri açıklandı. Sınav merkezleri farklı olacak depremzede adaylar araştırmalara başladı. Peki, 2023 YKS ulaşım ve barınma desteği ne kadar, kaç TL, başvuru ne zaman ve nasıl yapılır? İşte, yanıtlar…