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Haberler Fotohaber Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:39

Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişinin sandık başına gideceği seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar bazı önemli detayları araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 tarihine kadar seçmen kâğıtlarının dağıtılma işlemi bitmiş olacak. Seçmen kâğıdı olmayan seçmenler e-devlet üzerinden de nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Peki, oy kullanmak için gerekli olan evraklar neler? Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? Oy kullanmak için kimlik şart mı, başka hangi belgelere gerek var? İşte oy vermek için gerekli olan evraklar…

Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı gün kala oy kullanacak vatandaşlar seçim günü bulunması gereken evraklar nelerdir araştırmaya başladı. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve fotoğraflarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Peki, oy kullanmak için gerekli olan evraklar neler? Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? Oy kullanmak için kimlik şart mı, başka hangi belgelere gerek var? İşte oy vermek için gerekli olan evraklar…

Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen;

  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,
  • geçici kimlik belgesi,
  • nüfus cüzdanı,
  • resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı,
  • pasaport,
  • evlenme cüzdanı,
  • askerlik belgesi,
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Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler
  • sürücü belgesi,
  • hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı,
  • avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINAN GEÇİCİ BELGEYLE OY KULLANILIR MI?
Vatandaşlar, Nüfüs Müdürlüğü'nden aılınan geçici kimlik belgesi ile seçme hakkını yerine getirebilecektir. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numalarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Bu sebeple eski kimlik kartı, ehliyet, geçici kimlik belgesi gibi yukarıda bahsettiğimiz belgelerden herhangi biriyle oy kullanma hakkına sahiptir.

Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

ESKİ KİMLİK VE NÜFUS CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI?

Edinilen bilgilere göre TC kimlik numarası net bir şekilde belli olan, ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanları ile kimlik kartlarını yenilemeyen vatandaşlar da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde oy kullanabilecek.

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