Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı gün kala oy kullanacak vatandaşlar seçim günü bulunması gereken evraklar nelerdir araştırmaya başladı. Seçim günü seçmenlerin oy kullanabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve fotoğraflarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Peki, oy kullanmak için gerekli olan evraklar neler? Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? Oy kullanmak için kimlik şart mı, başka hangi belgelere gerek var? İşte oy vermek için gerekli olan evraklar…