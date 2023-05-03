Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:39
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
15:39
Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir, hangi evraklar zorunlu? Nüfus Müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? İşte güncel bilgeler
Türkiye 14 Mayıs Pazar günü 28. Dönem milletvekillerini ve 13. Dönem cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Yurt içinde 60 milyon 904 bin 499 kişinin sandık başına gideceği seçimlere sayılı günler kala vatandaşlar bazı önemli detayları araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 tarihine kadar seçmen kâğıtlarının dağıtılma işlemi bitmiş olacak. Seçmen kâğıdı olmayan seçmenler e-devlet üzerinden de nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Peki, oy kullanmak için gerekli olan evraklar neler? Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici belgeyle oy kullanılır mı? Oy kullanmak için kimlik şart mı, başka hangi belgelere gerek var? İşte oy vermek için gerekli olan evraklar…