PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

Pasaport ücretleri, Resmi Gazete'de yayınlanan harç tutarlarının değişmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Temmuz 2023 itibariyle yeniden fiyatlanacak olan bu ücretlerle ilgili olarak "6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı Temmuz 2023'te yüzde 50 olarak belirlendi. Peki, 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak? İşte yeni ücretler.
OCAK ZAMMI İLE PASAPORT HARÇ PULU ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;
|Süre
|Harç
|Defter
|Toplam
|6 Ay
|689,70 TL
|501,00 TL
|1.190,70 TL
|1 Yıl
|1.008,30 TL
|501,00 TL
|1.509,30 TL
|2 Yıl
|1.646,10 TL
|501,00 TL
|2.147,10 TL
|3 Yıl
|2.338,50 TL
|501,00 TL
|2.839,50 TL
|3+Yıl
|3.295,50 TL
|501,00 TL
|3.796,50 TL
TEMMUZ 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ
Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.
|Süre
|Harç
|Defter
|Toplam
|6 Ay
|1.034,55 TL
|501,00 TL
|1.535,55 TL
|1 Yıl
|1.512,45 TL
|501,00 TL
|2.013,45 TL
|2 Yıl
|2.469,15 TL
|501,00 TL
|2.970,15 TL
|3 Yıl
|3.507,75 TL
|501,00 TL
|4.008,75 TL
|3+Yıl
|4.943,25 TL
|501,00 TL
|5.444,25 TL
Yukarıdaki tutarlar, defter bedelinin 501 TL olarak sabit kalacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.