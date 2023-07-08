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Haberler Fotohaber PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?
Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:56

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

Pasaport ücretleri, Resmi Gazete'de yayınlanan harç tutarlarının değişmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Temmuz 2023 itibariyle yeniden fiyatlanacak olan bu ücretlerle ilgili olarak "6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı Temmuz 2023'te yüzde 50 olarak belirlendi. Peki, 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak? İşte yeni ücretler.

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti gündemdeki yerini aldı. Pasaport harç ücreti ve cüzdan bedeli Temmuz itibarıyla yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda ise vatandaşlar "6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeniden değerleme oranı ile birlikte Temmuz 2023 pasaport ücreti de belli oldu. İşte detaylar.

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

PASAPORT HARÇ BEDELLERİ %50 ARTTI!

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; yarı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik, Gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

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PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

OCAK ZAMMI İLE PASAPORT HARÇ PULU ÜCRETLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 689,70 TL 501,00 TL 1.190,70 TL
1 Yıl 1.008,30 TL 501,00 TL 1.509,30 TL
2 Yıl 1.646,10 TL 501,00 TL 2.147,10 TL
3 Yıl 2.338,50 TL 501,00 TL 2.839,50 TL
3+Yıl 3.295,50 TL 501,00 TL 3.796,50 TL
PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

TEMMUZ 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ

Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde elli oranında artış yapıldı.

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 1.034,55 TL 501,00 TL 1.535,55 TL
1 Yıl 1.512,45 TL 501,00 TL 2.013,45 TL
2 Yıl 2.469,15 TL 501,00 TL 2.970,15 TL
3 Yıl 3.507,75 TL 501,00 TL 4.008,75 TL
3+Yıl 4.943,25 TL 501,00 TL 5.444,25 TL

Yukarıdaki tutarlar, defter bedelinin 501 TL olarak sabit kalacağı düşünülerek hesaplanmıştır. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?
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