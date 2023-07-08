Giriş Tarihi: 08.07.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:56

PASAPORT ÜCRETLERİ 2023: 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti arttı mı, ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?

Pasaport ücretleri, Resmi Gazete'de yayınlanan harç tutarlarının değişmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Temmuz 2023 itibariyle yeniden fiyatlanacak olan bu ücretlerle ilgili olarak "6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; Yeni yıl için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı Temmuz 2023'te yüzde 50 olarak belirlendi. Peki, 6 aylık, 10 yıllık, 1 ve 3 yıllık pasaport ücreti ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman zamlanacak? İşte yeni ücretler.