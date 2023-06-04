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Haberler Fotohaber Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:51

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Halka arzlar tekrardan başlıyor! Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirketlerden Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, büyüklüğü kaç sorusu yanıt aramakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket #PASEU bist koduyla anlaşmalı bankalarda talep toplayacak. Halka arz tüm lotlar satılırsa 850 milyon TL olacak. Bu noktada Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar sorusu yanıt aramakta. Yatırımcı en güvenli limanı Borsa İstanbul olarak görürken, talep toplamalar rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Pasifik Euraisa Lojistik halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalarda, ne zaman, eşit mi oransal mı soruları bütün yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Talep toplama bu hafta başlayacak. Yatırımcıların en güvendiği limanlar arasında yer alan Borsa İstanbul, bu hafta halka arz ile dolacak. Pasifik halka arz, talep toplama sonra erdikten sonra Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Pasifik halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar? İşte konu hakkında detaylar

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka Arz Tarihi 6- 7 Haziran 2023 olarak belirlendi.

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Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, FİYATI NE KADAR?

Pay 34,000,000 Lot olarak belirlenirken, halka arz fiyatı 25.00 TL olacak. Halka arz büyüklüğü 850 milyon TL olarak belirlendi.

Pasifik Eurasia Lojistik'in halka arz açıklık oranı 20%'dir.

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK SONUÇLARI HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halka arz sonuçları talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

PASİFİK EURASIA LOJİSTİK HALKA ARZ NE ZAMAN EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz eşit dağıtım olacak.

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