Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:51

Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalar, eşit mi oransal mı?

Halka arzlar tekrardan başlıyor! Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirketlerden Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, büyüklüğü kaç sorusu yanıt aramakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan şirket #PASEU bist koduyla anlaşmalı bankalarda talep toplayacak. Halka arz tüm lotlar satılırsa 850 milyon TL olacak. Bu noktada Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar sorusu yanıt aramakta. Yatırımcı en güvenli limanı Borsa İstanbul olarak görürken, talep toplamalar rekor kırmaya devam ediyor. Peki, Pasifik Euraisa Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir? Pasifik Euraisa Lojistik halka arz eşit mi oransal mı? İşte konu hakkında detaylar