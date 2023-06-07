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Haberler Fotohaber Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 14:37

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arz talep toplama süreciyle beraber araştırmalar son dönemde hız kazandı. 6 Haziran'da başlayan talep toplama süreci sürerken bir yandan da bu şirket üzerinden yatırım yapmak isteyen vatandaşlar "Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yapılan açıklamada şirketin halka arzına 1 Haziran'da onay verildiği bildirilirken detaylar da duyurulmuştu. İşte Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları ile ilgili detaylar.

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre; Pasifik Eurasia Lojistik talep toplama tarihleri 6-7 Haziran olarak duyuruldu. Yatırımcılar bu süreçte "Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?" sorularıyla detayları araştırıyor. İşte Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sürecine dair merak edilen detaylar.

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

PASİFİK EURASİA HALKA ARZ OLUYOR! İŞTE TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Pasifik Eurasia Lojistik talep toplama tarihleri 6-7 Haziran olarak duyuruldu

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Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

PASİFİK EURASİA KAÇ LOT VERİYOR?

Pasifik Eurasia Lojistik 34.000.000 lot dağıtacak. Halka arz fiyatı 25.00 TL olarak açıklanan Pasifik Eurasia eşit dağılım yapacak.

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

Pasifik Eurasia BİST kodu PASEU kodu ile yıldız pazarda yer alacak.

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

Talep toplama başlayacak Pasifik Lojistik halka arzı bireysele eşit dağıtım yöntemi ile yapılacaktır. Yani yüksek miktar girilse bile eşit lot dağıtılır.

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