Giriş Tarihi: 07.06.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 14:37

Pasifik Eurasia halka arz sonuçları: Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?

Pasifik Eurasia Lojistik halka arz talep toplama süreciyle beraber araştırmalar son dönemde hız kazandı. 6 Haziran'da başlayan talep toplama süreci sürerken bir yandan da bu şirket üzerinden yatırım yapmak isteyen vatandaşlar "Pasifik Eurasia Lojistik halka arz ile borsa kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar, dağıtılacak LOT miktarı ne?" soruları yanıt aramaya başladı. SPK tarafından yapılan açıklamada şirketin halka arzına 1 Haziran'da onay verildiği bildirilirken detaylar da duyurulmuştu. İşte Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları ile ilgili detaylar.