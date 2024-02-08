Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
22:43
Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Pasifik Donanım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 35 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; PATEK borsada ne zaman işlem görür? İşte, Pasifik Donanım halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler…