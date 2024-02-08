Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş son buldu. SPK onayı alan şirket, 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 35 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. BIST işlem tarihi merak ediliyor. Peki, Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, PATEK borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…