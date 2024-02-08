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Haberler Fotohaber Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 22:43

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada "Pasifik Donanım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündemde. 35 TL sabit fiyattan satışa sunulan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki; PATEK borsada ne zaman işlem görür? İşte, Pasifik Donanım halka arz sonuçları ve BIST işlem tarihi hakkında detaylı bilgiler…

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş son buldu. SPK onayı alan şirket, 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz oldu. Hatırlanacağı üzere 35 TL hisse fiyatıyla harka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. BIST işlem tarihi merak ediliyor. Peki, Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, PATEK borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

PASİFİK DONANIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzına onay verdi.

Pasifik Donanım, 6-7 Şubat 2024 tarihlerinde toplam 2 iş günü süreyle talep topladı.

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Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

PASİFİK DONANIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları açıklandı!

35,00 TL sabit fiyat ile talep toplayan şirketin halka arzına dair sonuçlar belli oldu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı!

PATEK halka arzında talebi karşılanan toplam bireysel yatırımcı sayısı 2.390.045.

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 6 – 7 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 35,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 27.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 945.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 8,74 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Pasifik Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Pasifik Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek?

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