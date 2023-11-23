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Giriş Tarihi: 23.11.2023 21:31 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 21:31

Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

Son dakika pazartesi okullar tatil mi ilan edildi sorusu yanıt aramakta. Her hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde bulunurken, birçok il için kar yağışı bekleniyor. Yaşanan fırtınalar ve kar yağışı yüzünden bazı il ve ilçelerde okullar bu hafta içerisinde tatil edilirken, İstanbul'da da Pazar günü (19 Kasım) gece saatlerinde kar yağışı gerçekleşmişti. Kuzey rüzgarları Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerini esir altına alacakken, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak? Pazartesi okullar tatil mi oldu, olacak mı?

Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

27 Kasım Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava durumu tahminine göre 26 Kasım günü kuzey rüzgarlarının ülkeye girişiyle birlikte hava dramatik bir şekilde soğuyacak. Kıyı bölgelerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

KGM SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurt genelinde görülen kar yağışıyla birlikte kış öncesi sürücülere, araçlarını kış koşullarına hazırlamaları ve yola çıkarken dikkat etmeleri gereken hususlara yönelik uyarı yaptı.

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Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, KGM otoyollar, devlet ve il yollarında kış mevsiminde vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmaları için yurt genelinde 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmaları yapmayı hedefliyor.

Kış programı uygulayan KGM, yolların, önem derecelerine, trafik kapasitelerine göre büyük bir kısmının olağanüstü durumlar dışında devamlı açık tutulmasını planlıyor.

Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

26 KASIM PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Kasım 2023 Pazar günü için hava durumu tahmininde bulundu. Kuzeyden gelen rüzgarlar ülkemize giriş yapacakken, kıyılarımız oldukça soğuyacak. İki gündür güney rüzgarları yüzünden hava sıcaklıkları yükselirken, 26 Kasım günü ülkemiz küçük bir kışı yaşayacak.

Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

Yayımlanan hava durumu tahmin haritasına göre Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesinde şiddetli yağmur beklenirken, Bursa, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor.

Buralar dışında Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı tahmin ediliyor.

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