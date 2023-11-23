Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

Son dakika pazartesi okullar tatil mi ilan edildi sorusu yanıt aramakta. Her hafta Meteoroloji Genel Müdürlüğü orta ve uzun vadeli hava durumu tahminlerinde bulunurken, birçok il için kar yağışı bekleniyor. Yaşanan fırtınalar ve kar yağışı yüzünden bazı il ve ilçelerde okullar bu hafta içerisinde tatil edilirken, İstanbul'da da Pazar günü (19 Kasım) gece saatlerinde kar yağışı gerçekleşmişti. Kuzey rüzgarları Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerini esir altına alacakken, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak? Pazartesi okullar tatil mi oldu, olacak mı?