Pazartesi okullar tatil mi oldu? Meteoroloji kar yağışı için uyardı: 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?

27 Kasım Pazartesi okullar tatil olacak mı sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı hava durumu tahminine göre 26 Kasım günü kuzey rüzgarlarının ülkeye girişiyle birlikte hava dramatik bir şekilde soğuyacak. Kıyı bölgelerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Peki, 27 Kasım okul var mı yok mu, tatil mi olacak?