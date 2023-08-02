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Haberler Fotohaber PMYO başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? EGM PA Polis Akademisi 2500 öğrenci alımı yapacak! Polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, sınav ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.08.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 10:05

PMYO başvuru şartları neler, ücreti ne kadar? EGM PA Polis Akademisi 2500 öğrenci alımı yapacak! Polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, sınav ne zaman?

PMYO başvuru şartları ve ekranı araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yeni eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine polislik için eğitilecek 2500 öğrenci alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası ise polis olmak isteyen adaylar, ''Polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Açıklamaya göre, alımlar 2 bin erkek, 500 kadın olacak şekilde gerçekleştirilecek olup başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, Polislik PMYO başvuru nasıl yapılır, şartları neler, ücreti ne kadar ve sınav ne zaman? İşte, EGM PA Polis Akademisi ile PMYO başvuru e-devlet ekranı, şartları ücreti ve sınav tarihi!

PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet | 2500 öğrenci alınacak! EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?

PMYO başvuru nasıl yapılır 2023 yılı için araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesine 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağını açıkladı. Yayınlanan duyuruya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Polis Akademisi toplam 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci polis alımı yapacak. PMYO başvuru şartları neler, ücreti ne kadar, sınav ne zaman soruları Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Boy ve puan başta olmak üzere başvuru kriterleri tüm detaylarıyla sorgulanıyor. Peki, PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman? İşte, EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet…

PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet | 2500 öğrenci alınacak! EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?

2023 PMYO BAŞVURULARI BAŞLADI! POLİS AKADEMİSİ PMYO BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı için 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapılacak.

Polis Akademisi öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecek.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet | 2500 öğrenci alınacak! EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacaktır.

2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

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PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet | 2500 öğrenci alınacak! EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?

2023 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

PMYO başvuru şartları ve ekranı e-devlet | 2500 öğrenci alınacak! EGM PA Polis Akademisi ile polislik PMYO başvuru nasıl yapılır 2023, şartları neler, sınav ne zaman?

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

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