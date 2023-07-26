PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

Başvuruda bulunacak olan adaylar "Polislik kaç puan, başvurular ne zaman başlıyor?" sorularını bu noktada gündeme taşıdı. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye bilindiği üzere yüz binlerce öğrenci katılım sağlamış ve geçtiğimiz günlerde sonuçlarına erişim sağlayabilmişti. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...