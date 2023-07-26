PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

Polis olma hayali kuran on binlerce vatandaş YKS tercih maratonuyla beraber gözünü PMYO başvuru tarihleri ile polislik taban puanları ve şartlarına çevirdi. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Hal böyleyken "Polislik kaç puan, PMYO başvuruları ne zaman yapılacak?" Soruları da gündeme taşındı. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Bu yıl 2023 Polislik kaç puan? PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…