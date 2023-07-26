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Haberler Fotohaber PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!
Giriş Tarihi: 26.07.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 11:55

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

Polis olma hayali kuran on binlerce vatandaş YKS tercih maratonuyla beraber gözünü PMYO başvuru tarihleri ile polislik taban puanları ve şartlarına çevirdi. YKS sonuçlarının açıklanması sonrası PMYO Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylar Polislik taban puanları ve başvuru tarihlerini araştırıyor. Hal böyleyken "Polislik kaç puan, PMYO başvuruları ne zaman yapılacak?" Soruları da gündeme taşındı. Polis Meslek Yüksek Okulları bu kapsamda taban puanları ve tercih verilerini belirli dönemlerde duyuruyor. Peki, Bu yıl 2023 Polislik kaç puan? PMYO başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

Başvuruda bulunacak olan adaylar "Polislik kaç puan, başvurular ne zaman başlıyor?" sorularını bu noktada gündeme taşıdı. Her sene üç oturumdan oluşan YKS'ye bilindiği üzere yüz binlerce öğrenci katılım sağlamış ve geçtiğimiz günlerde sonuçlarına erişim sağlayabilmişti. PMYO taban puanları tercihlerin yapılacağı tarihe kısa süre kala ÖSYM tarafından duyuruluyor. Buna göre; Polislik kaç puan? PMYO Polislik başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

2023 YKS TYT POLİSLİK TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Polislik için YKS TYT puan türünden 250 puan almak gerekiyor. Ancak 2023 polislik taban puanları ve kontenjanları ile ilgili henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmeler geldikçe haberimize eklenecektir.

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PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

POLİSLİK TABAN PUANLARI

2022:250

2021: 250

2020: 250

2019: 250

2018: 260

2017: 260

2016: 270

2015: 270

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,

- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,

- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,

- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

PMYO başvuruları ne zaman başlıyor, polislik taban puanları nasıl? PMYO başvuru tarihleri, polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları 2023!

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,

- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.

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