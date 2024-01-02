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Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:12

Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

Emekli ve memur zammı sonrası gözler polis maaşı zam oranına çevriliyor. Memur zam oranı 6 aylık enflasyon rakamına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren maaşlara uygulanan zam, TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki; polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, polis maaş zammı son dakika gelişmeleri…

Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

Polis maaşları ne kadar olacak sorusu, memur zammının ardından vatandaşların gündemine oturdu. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren maaşlara uygulanan zam, TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası en düşük ve en yüksek polis maaşı kaç TL artacak? İşte polis, başkomiser, emniyet müdürü maaş zammı ile Temmuz ayına kadar geçerli olacak 2024 polis maaşları…

Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

2024 OCAK ZAMMI İLE POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Çarşamba günü yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Memur maaş zammı oranlarının belli olmasıyla polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşları da kesinlik kazanacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek.

Zamlı polis maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

2024 POLİS MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?
Temmuz ve Kasım ayları arasında 5 aylık enflasyon 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplanırken 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu.

Aralık ayı enflasyonunun paylaşılması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı eklemesi yapılarak memurların alacağı kesin zam oranı açıklanacak.

Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

CEVDET YILMAZ'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Daha önce hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memurlara yapılacak zam oranını %50 oranında olabileceğini paylaşmıştı.

%50 zamma göre 8/1 derecesinde görev yapan polis memurunun maaşı 29 bin 525 liradan 44.287 liraya yükselecek.

3/1 kıdeminde görev yapan başkomiser maaşı ise mevcut olarak 32 bin 626 lira olarak ödeniyor. %50 zam yapılması durumunda başkomiser maaşı 48.939 lira olacak.

Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

ZAMLI POLİS MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Memurlar maaşlarını ay ortasında alıyor. Yarın açıklanacak enflasyon rakamları ile beraber memurların alacağı zam oranları belli olacak. Zamlı maaş Ocak ayının 15'inde yatırılacak.

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