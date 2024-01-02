Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama

2024 POLİS MAAŞLARI YÜZDE KAÇ ZAMLANACAK?

Temmuz ve Kasım ayları arasında 5 aylık enflasyon 33,64 oldu. Memur maaş zammı hesaplanırken 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Memurların alacağı zam oranı şimdiden yüzde %42,64 oldu.

Aralık ayı enflasyonunun paylaşılması ile beraber bu rakam yükselecek ve refah payı eklemesi yapılarak memurların alacağı kesin zam oranı açıklanacak.