Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:12
Polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam gelecek? İşte, 2024 polis maaş zammı hesaplama
Emekli ve memur zammı sonrası gözler polis maaşı zam oranına çevriliyor. Memur zam oranı 6 aylık enflasyon rakamına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirlenecek. Memuriyette geçirilen süreye göre de farklılık gösteren maaşlara uygulanan zam, TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki; polis, başkomiser, emniyet müdürü maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, polis maaş zammı son dakika gelişmeleri…