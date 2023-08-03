İstanbul depremi için uzman isimden dikkat çeken uyarı: 'Tam 900 kat daha büyük enerjiyle meydana gelecek..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da bulunan riskli yapı stoğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, Büyük İstanbul depreminin önemine dikkat çekerken, İstanbul'a özel bir deprem yasası üzerinde çalışma yaptıklarını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Ahaber kanalına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, Bakan'ın çalışmalarını desteklediğini belirtirken, İstanbul'u bekleyen tehlikeden de bahsetti. Ersoy, İstanbul depreminin 2019 yılında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremden tam 900 daha büyük bir enerjiyle meydana geleceğini söyledi.