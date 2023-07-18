Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:28

PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Psikoloji taban puanları 2023 YÖK ATLAS, ÖSYM ve YKS tercih kılavuzu bilgileri ile araştırılıyor. YKS sonuçları ardından üniversite tercih listelerini hazırlayacak adaylar istedikleri bölüm ve üniversite özelinde araştırmalara başladı. Özel ve devlet psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başladı. Hedefledikleri üniversiteye göre bölümlerini araştıran ve Eşit Ağırlık (EA) puan türünden tercihte bulunacaklar psikoloji bölümü için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları…