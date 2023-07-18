PSİKOLOJİ TABAN PUANLARI 2023 || YÖK ATLAS ve YKS tercih kılavuzu ile özel ve devlet Psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Psikoloji taban puanları 2023 YÖK ATLAS, ÖSYM ve YKS tercih kılavuzu bilgileri ile araştırılıyor. YKS sonuçları ardından üniversite tercih listelerini hazırlayacak adaylar istedikleri bölüm ve üniversite özelinde araştırmalara başladı. Özel ve devlet psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmaya başladı. Hedefledikleri üniversiteye göre bölümlerini araştıran ve Eşit Ağırlık (EA) puan türünden tercihte bulunacaklar psikoloji bölümü için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2023 psikoloji taban puanları ve başarı sıralamaları…
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
11+0
8+0
|11
11
11
8
|86.333
93.093
50.200
42.729
|385,09018
323,51280
390,33835
383,95933
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
16+0
8+0
|11
11
16
8
|141.214
149.013
148.000
101.764
|362,08805
300,82787
343,66602
347,17074
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|48+0
48+0
43+0
36+0
|48
48
43
36
|263.245
326.081
279.000
289.184
|326,83664
258,74182
302,88945
287,48943
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
13+0
12+0
8+0
|15
13
12
8
|715
523
727
930
|509,33219
464,93451
502,07968
483,37280
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
12+0
10+0
|12
12
12
10
|742
654
658
915
|508,42276
460,43484
504,41171
483,68298
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|1.316
1.553
1.160
1.084
|497,76488
440,10642
492,94986
479,73361
|ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
12+0
8+0
|11
11
12
8
|1.388
2.464
2.120
1.680
|496,65302
429,74219
479,28654
469,28070
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|2.770
4.963
2.610
2.772
|480,82678
413,12442
474,38287
455,75595
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
5+0
|10
9
9
5
|3.269
6.152
3.350
2.848
|476,58761
407,91736
468,07807
454,97214
|YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
13+0
9+0
|14
14
13
9
|4.087
12.700
3.630
3.043
|470,80974
389,48704
466,05915
453,23607
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
12+0
7+0
|13
12
12
7
|4.105
7.614
2.870
2.593
|470,70497
402,45165
472,10446
457,51130
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
14+0
9+0
|15
14
14
9
|4.786
9.823
3.390
3.702
|466,63580
395,99796
467,70718
447,69480
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|6.906
12.688
7.220
7.807
|456,72988
389,50688
446,27884
429,94937
|KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
12+0
7+0
|13
12
12
7
|8.070
14.797
7.380
7.159
|452,08946
385,50885
445,71909
431,88250
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
14+0
10+0
|14
14
14
10
|9.311
20.220
10.800
14.080
|447,70901
376,94265
433,86286
416,28552
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
12+0
7+0
|12
12
12
7
|10.666
25.247
12.300
11.830
|443,75228
370,53349
429,94729
420,40022
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0
30+0
30+0
35+0
|30
30
30
35
|11.616
19.743
15.800
24.774
|441,25398
377,59876
422,59646
401,15471
|İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
12+0
10+0
|12
12
12
10
|12.052
19.018
11.300
13.363
|440,20850
378,67900
432,38265
417,56182
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|12.110
18.566
10.000
12.553
|440,10262
379,32653
436,16281
419,00138
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|13.797
—
—
—
|436,50680
—
—
—
|MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
13+0
14+0
8+0
|13
13
14
8
|14.192
20.586
11.600
16.045
|435,70838
376,40765
431,59338
412,91483
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|14.281
25.412
13.500
19.929
|435,55468
370,36141
427,08547
407,14319
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
8+0
—
|9
8
8
—
|16.211
22.923
14.300
—
|432,27141
373,38899
425,49114
—
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|16.256
24.375
15.000
22.595
|432,21550
371,56703
424,01836
403,77788
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|18.751
28.306
16.400
22.264
|428,83915
367,15508
421,49633
404,18105
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
14+0
14+0
8+0
|15
14
14
8
|21.032
31.334
14.600
19.807
|426,21560
364,06987
424,94441
407,29804
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
9+0
9+0
6+0
|9
9
9
6
|23.727
26.576
16.000
21.272
|423,46454
369,09026
422,19384
405,41269
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
11+0
7+0
|13
12
11
7
|25.016
34.266
19.200
23.377
|422,21602
361,29016
417,02136
402,80375
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
13+0
8+0
|12
12
13
8
|25.161
29.737
20.000
23.681
|422,09197
365,68852
416,01586
402,44049
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|27.134
30.764
20.100
26.451
|420,33013
364,66854
415,85536
399,24510
|ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
14+0
9+0
|12
12
14
9
|30.467
33.650
24.900
28.673
|417,59758
361,86064
410,15074
396,87047
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|31.270
38.185
20.800
28.101
|416,98710
357,84727
414,94753
397,46613
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
12+0
8+0
|13
12
12
8
|32.520
47.189
24.400
28.471
|416,02835
350,70567
410,74717
397,07484
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
8+0
8+0
5+0
|9
8
8
5
|33.670
37.198
26.200
34.034
|415,16028
358,68550
408,87807
391,51891
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|34.300
49.581
34.800
37.744
|414,69224
348,90948
401,15398
388,14977
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
11+0
10+0
6+0
|12
11
10
6
|41.183
50.601
30.300
33.703
|409,96661
348,20295
404,86884
391,85851
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|44.013
48.227
28.000
35.356
|408,15557
349,92131
407,01217
390,27630
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
—
|10
9
9
—
|44.710
53.542
48.500
—
|407,71926
346,10342
391,39986
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
—
|10
9
9
—
|45.414
57.699
36.600
—
|407,27891
343,26106
399,66188
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
6+0
|10
9
9
6
|47.330
58.974
40.600
41.764
|406,06540
342,41685
396,75813
384,77669
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0
8+0
8+0
5+0
|8
8
8
5
|48.835
59.780
35.600
37.792
|405,15167
341,91870
400,44829
388,10441
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
60+2
60+2
|82
82
62
62
|49.721
57.259
35.700
43.515
|404,60944
343,54837
400,42076
383,30846
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
7+0
8+0
5+0
|9
7
8
5
|49.844
52.848
27.900
30.483
|404,53019
346,57459
407,09755
394,99589
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|51.481
—
—
—
|403,55314
—
—
—
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|53.146
53.001
32.200
41.077
|402,56033
346,46400
403,28908
385,36283
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
14+0
9+0
|15
15
14
9
|54.871
56.873
32.800
33.162
|401,54433
343,78364
402,72849
392,38934
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|55.868
58.666
36.700
44.096
|400,98325
342,62830
399,60762
382,83664
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|56.473
56.175
35.300
41.488
|400,63166
344,27498
400,75801
385,02016
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0
6+0
—
—
|6
6
—
—
|58.568
71.273
—
—
|399,44974
334,91128
—
—
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|59.078
60.022
40.400
—
|399,13444
341,76495
396,91800
—
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|59.980
66.195
—
—
|398,60636
337,89807
—
—
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
9+0
9+0
6+0
|10
9
9
6
|61.397
62.259
44.200
45.692
|397,81288
340,33318
394,19674
381,57027
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|16+0
15+0
14+0
9+0
|16
15
14
9
|61.952
56.000
30.500
33.219
|397,50394
344,39349
404,70558
392,33460
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|63.701
—
—
—
|396,58976
—
—
—
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|65.409
69.302
38.800
44.367
|395,62358
336,04396
398,07703
382,61095
|UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|67.153
71.395
45.000
44.597
|394,69299
334,83763
393,69130
382,42834
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
7+0
8+0
—
|9
7
8
—
|67.999
75.296
49.200
—
|394,25060
332,61558
390,97349
—
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
10+0
—
—
|11
10
—
—
|68.300
65.605
—
—
|394,09087
338,27206
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
12+0
22+0
6+0
|11
12
22
6
|68.914
73.257
48.100
38.135
|393,77582
333,74686
391,65247
387,81481
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
6+0
6+0
4+0
|9
6
6
4
|71.127
66.232
36.900
38.776
|392,65670
337,87962
399,42093
387,24550
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|74.363
74.956
44.400
47.582
|390,97407
332,81086
394,03730
380,05668
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0
12+0
11+0
6+0
|13
12
11
6
|74.911
73.842
49.100
46.855
|390,69443
333,41928
391,03686
380,60408
|SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|77.012
74.163
43.400
46.956
|389,65839
333,23243
394,73415
380,53001
|ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0
—
—
—
|9
—
—
—
|77.022
—
—
—
|389,65514
—
—
—
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
40+1
—
|62
62
41
—
|77.269
86.755
54.800
—
|389,52654
326,61222
387,53855
—
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|77.981
84.086
—
—
|389,18909
327,99581
—
—
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
12+0
12+0
11+0
|12
12
12
11
|78.385
73.981
41.800
41.267
|388,98249
333,33800
395,89924
385,19574
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0
14+0
13+0
9+0
|14
14
13
9
|79.638
79.463
53.400
52.588
|388,39367
330,37705
388,35483
376,34866
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
11+0
11+0
6+0
|11
11
11
6
|80.450
91.921
59.100
65.041
|387,97512
324,06567
385,09735
367,84715
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0
10+0
—
—
|12
10
—
—
|82.095
92.506
—
—
|387,17765
323,78967
—
—
|BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|82.404
80.787
51.700
54.074
|387,02437
329,71425
389,36044
375,27907
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0
12+0
14+0
8+0
|10
12
14
8
|84.043
84.948
60.900
52.764
|386,22802
327,56169
384,06099
376,23256
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|84.230
88.267
56.600
58.563
|386,13593
325,84711
386,51514
372,15291
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|85.165
89.474
68.300
—
|385,66274
325,26860
379,90262
—
|ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0
10+0
9+0
6+0
|11
10