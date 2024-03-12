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Haberler Fotohaber Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 16:39

Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

Milyonlarca Müslüman bu ayda ibadetlerini yerine getirirken yardımlaşmayı da ihmal etmeyecek. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da paylaşmayı çoğaltan unsurların başında fitre diğer bir adıyla fıtır sadakası geliyor. Fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak veriliyor. Bu yıl Ramazan ayında da fitre bedelini yatıracak olan vatandaşlar bu yıl ki fitre bedelini araştırmaya başladılar. Peki, 2024 fitre ne kadar, kaç TL?

Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

Bereket ve yardımlaşma ayı olarak bilinen Ramazan'ı maneviyat yüklü geçirmek isteyenler fitre bedelini hesaplayıp yardıma muhtaç insanlara destek olmak istiyor. Birçok mezhebe göre fitre verilecek kişiler değişse de ortak noktası yardıma muhtaç olması. Peki Ramazan fitresi ne kadar, kimlere verilir, kimlere verilmez? İşte detaylar

Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

2024 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarının 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Ramazan fitresi ne kadar, kaç TL, kimlere verilir, kimler vermekle yükümlüdür? İşte 2024, fitre bedeli açıklandı!

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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