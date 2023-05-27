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Haberler Fotohaber REKOR ÜSTÜNE REKOR! YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı 2. tur oy kullanma sayısı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:02

REKOR ÜSTÜNE REKOR! YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı 2. tur oy kullanma sayısı ne kadar oldu?

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dört cumhurbaşkanı adayından hiçbirinin %50 barajını geçememesi sonucu seçim ikinci tura kalmıştı. Yurt içinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışından oy kullanma işlemi 20 Mayıs itibariyle başladı. Yurtdışı oy kullanma merkezlerinde oy kullanma işlemleri biterken Avrupa'da kullanılan oyların ilk kısmı Ankara'ya getirildi. İkinci tur seçimlerine rekor bir katılım olduğunun altı çizilirken vatandaşlar "Yurtdışı kaç kişi oy kullandı, ikinci turda yurtdışı oy kullanma sayısı kaç? "sorguluyor. İşte, rekor rakam…

REKOR ÜSTÜNE REKOR! Yurt dışı oy sayısı 2023 2. TUR || Yurt dışında 2. turda kaç kişi oy kullandı? YSK yurt dışı oy kullanma sayısı son durum!

İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında oy kullanılan seçmen sayısı ile Türkiye bir kez daha tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. İkinci tur yurtdışı oy kullanma işlemleri 24 Mayıs itibariyle sona ererken oylar parça parça Türkiye'ye getiriliyor. Bu noktada vatandaşlar yurtdışında kaç kişi oy kullandı, oy kullanma sayısı kaç merak ediyor. Yurt içinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinin akabinde sonuçlar belli olacak. Yurtiçi ve yurtdışı oylarına göre en fazla oyu alan aday 13. Cumhurbaşkanı olacak? Peki, Yurtdışı kaç kişi oy kullandı, 2. turda yurtdışı oy sayısı son durun ne? İşte, detaylar…

REKOR ÜSTÜNE REKOR! Yurt dışı oy sayısı 2023 2. TUR || Yurt dışında 2. turda kaç kişi oy kullandı? YSK yurt dışı oy kullanma sayısı son durum!

2. TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
İlk gün yurt dışı temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanıldı. İkinci gün sayı 1 milyon 38'e yükseldi. İlk dört günde rakam 1 milyon 733 bin 973'e, son gün olan dün de saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

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REKOR ÜSTÜNE REKOR! Yurt dışı oy sayısı 2023 2. TUR || Yurt dışında 2. turda kaç kişi oy kullandı? YSK yurt dışı oy kullanma sayısı son durum!

GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR
Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek. Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmen isterse bu süre içerisinde gümrüklerde oy kullanabilecek.

REKOR ÜSTÜNE REKOR! Yurt dışı oy sayısı 2023 2. TUR || Yurt dışında 2. turda kaç kişi oy kullandı? YSK yurt dışı oy kullanma sayısı son durum!

İLK TURDA 1 MİLYON 839 BİN 461KİŞİ OY KULLANDI!
İlk tur seçimlerinde ise yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR! Yurt dışı oy sayısı 2023 2. TUR || Yurt dışında 2. turda kaç kişi oy kullandı? YSK yurt dışı oy kullanma sayısı son durum!

14 MAYIS'TA YURT DIŞI VE GÜMRÜKLERDE KULLANILAN TOPLAM OY SAYISI
Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmış, bu oylardan 146 bin 847'si geçerli, bin 336'sı geçersiz sayılmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı da yüzde 4,33 olmuştu.

Yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 839 bin 461 olmuştu.

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