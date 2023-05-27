Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
11:02
REKOR ÜSTÜNE REKOR! YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı 2. tur oy kullanma sayısı ne kadar oldu?
14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dört cumhurbaşkanı adayından hiçbirinin %50 barajını geçememesi sonucu seçim ikinci tura kalmıştı. Yurt içinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurtdışından oy kullanma işlemi 20 Mayıs itibariyle başladı. Yurtdışı oy kullanma merkezlerinde oy kullanma işlemleri biterken Avrupa'da kullanılan oyların ilk kısmı Ankara'ya getirildi. İkinci tur seçimlerine rekor bir katılım olduğunun altı çizilirken vatandaşlar "Yurtdışı kaç kişi oy kullandı, ikinci turda yurtdışı oy kullanma sayısı kaç? "sorguluyor. İşte, rekor rakam…