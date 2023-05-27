REKOR ÜSTÜNE REKOR! YSK son durumu açıkladı! Yurt dışında ikinci tur için kaç kişi oy kullandı? Yurt dışı 2. tur oy kullanma sayısı ne kadar oldu?

2. TURDA YURT DIŞINDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

İlk gün yurt dışı temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanıldı. İkinci gün sayı 1 milyon 38'e yükseldi. İlk dört günde rakam 1 milyon 733 bin 973'e, son gün olan dün de saat 20.00 itibarıyla 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı. Sadece ilk dört günde oy kullanan seçmen sayısı ilk turdakinin toplamını geride bıraktı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.